Amadeus conduce i SIAE Music Awards, tutte le nomination e quando sarà

Dopo l’incredibile successo dello scorso anno, tornano i SIAE Music Awards, i premi dedicati alla creatività musicale di autori ed editori italiani che hanno ottenuto successo sia in Italia sia all’estero.

Un evento importantissimo per la discografia, che quest’anno sarà condotto da Amadeus, da sempre volto affezionato del panorama musicale e personalità amatissima dal pubblico. Scopriamo insieme tutte le categorie e i brani candidati.

Amadeus conduce “SIAE Music Awards”

Dopo la buona riuscita della prima edizione condotta da Alessandro Cattelan, quest’anno i SIAE Music Awards hanno scelto come padrone di casa Amadeus.

L’ex direttore creativo del Festival di Sanremo, ora approdato con nuovi programmi sul canale Nove, è pronto a fare da padrone di casa in un evento che premia il successo della creatività musicale nostrana in una serie di categorie di grande valore.

Un ruolo apprezzatissimo da Amadeus, che ha raccontato: “La musica mi ha sempre accompagnato, dagli esordi in radio negli anni ’80 ai grandi appuntamenti televisivi come il Festival di Sanremo. Tutto questo mi ha dato nel tempo la possibilità, non solo di amare sempre più la musica italiana, ma anche di conoscerne e riconoscerne le potenzialità e la forza. Sono molto contento di essere stato chiamato a condurre questa serata dedicata alla celebrazione degli autori e degli editori italiani. I SIAE Music Awards sono il riconoscimento di un’eccellenza che il mondo ci invidia e con cui al mondo ci raccontiamo”.

I premi vanno ad autori ed editori che hanno lavorato ai brani più ascoltati e cantati, con l’intento di premiare il talento e, come ricordato da Salvatore Nastasi, “celebrare la struttura portante della nostra Società e del nostro patrimonio culturale, per rendere omaggio alle personalità che hanno costruito la storia della musica e che, ancora oggi, sono la fonte creativa del mondo musicale nazionale e non solo”.

“SIAE Music Awards”, data e nomination

Durante la serata, che si terrà sabato 23 novembre al Superstudio Più di Milano dalle 19:30, oltre a scoprire i vincitori delle varie categorie verranno annunciati il anche Premio Live Concert (venue con più di 5.000 posti), il Premio Live Recital (venue con meno di 5.000 posti), il Miglior Autore Under 35 e il Premio Speciale 2024.

Ecco la lista completa delle canzoni candidate in tutte le categorie

Miglior canzone – Locali da ballo con musica live

Afrodite

Due vite Autori

Mon Amour

Sarà perché ti amo

Un’avventura

Miglior canzone – Club

Freed from desire

I’m good (Blue)

L’amour toujours

Marianela (que pasa)

Mi fai impazzire

Miglior canzone – Locali con musica live

Albachiara

Caruso

Con il nastro rosa

Nel blu, dipinto di blu

Via con me

Miglior canzone – Radio

Cenere

Italodisco

Parafulmini

Pazza musica

Rubami la notte

Miglior canzone italiana all’estero

Blue (Da Ba Dee)

Con te partirò

Freed from desire

I’m good (Blue)

Nel blu, dipinto di blu

Miglior canzone Streaming Italia

Cenere

Due vite

Mon Amour

Supereroi

Tango

Miglior canzone Social Italia

Cenere

Ci pensiamo domani

Due vite

Mon Amour

Supereroi

Miglior canzone Jazz

Concerto azzurro

Diavolo Rosso

Impermeabili

Max

Un giro per Bahia

Miglior colonna sonora – Cinema

C’è ancora domani

Il grande giorno

Il sol dell’avvenire

Me contro Te – Il film: Missione Giungla

Me contro Te – Il film: Vacanze in Transilvania

Miglior colonna sonora – Film tv

Fernanda Wittgens

I cacciatori del cielo

Il cattivo poeta

Napoli Milionaria

Tina Anselmi. Una vita per la democrazia

Miglior colonna sonora – Serie tv

Le indagini di Lolita Lobosco 2

I bastardi di Pizzofalcone 4

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3

Per Elisa – Il caso Claps

Un professore 2

Miglior colonna sonora – Film streaming

Era ora

Il grande giorno

Improvvisamente Natale

L’ultima notte di Amore

Me contro Te – Il film: Persi nel tempo

Miglior colonna sonora – Serie tv streaming

I Cesaroni

Mare Fuori

Odio il Natale 1

Questo mondo non mi renderà cattivo

Un professore 1

Best Recorded Track – La canzone più incisa su cd, dvd e vinile

Alba

L’amore l’amore

Rewind

Siamo qui

Tornare a te