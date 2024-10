Alan Friedman, Tapiro d’Oro per la caduta di Giada Lini a Ballando con le Stelle

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la Notizia Alan Friedman e Valerio Staffelli

L’avventura di Alan Friedman a Ballando con le stelle si sta rivelando piuttosto turbolenta. Dopo le voci di una presunta lite dietro le quinte, il giornalista si è reso protagonista di un altro episodio tutt’altro che piacevole nell’ultima puntata dello show: nel corso della sua esibizione, ha infatti mancato la presa della ballerina Giada Lini, procurandole una caduta. Una “distrazione” che è costata a Friedman il Tapiro d’oro di Striscia la notizia.

Striscia la notizia e il tapiro ad Alan Friedman

Alla lunga lista dei riconoscimenti ricevuti, Alan Friedman può aggiungere anche il Tapiro d’oro di Striscia la notizia. Valerio Staffelli ha consegnato il premio satirico al giornalista nella puntata del 30 ottobre dello show, in onda come sempre alle 20.30 su canale 5. Nel corso dell’ultimo appuntamento con Ballando con le Stelle, infatti, Friedman ha mancato la presa della ballerina Giada Lini, facendola cadere a terra. Intercettato a Brescia dall’inviato del tg satirico, il concorrente ha dichiarato: “È stato il momento in cui ho perso il dente perché trenta secondi prima di entrare in pista ho mangiato una tavoletta di cioccolato. Dal dolore ho dimenticato la presa“. Ma quando Staffelli lo ha incalzato chiedendogli se il fattaccio è collegato al nervosismo dovuto alla dieta che sta seguendo, Friedman ha cambiato argomento.

Il giornalista-danzante ha poi confermato che la segretaria del PD Elly Schlein l’ha chiamato per complimentarsi con lui e aggiunge: “La settimana dopo si sono complimentati con me anche diversi deputati di Fratelli d’Italia e della Lega”. Insomma, nonostante l’inconveniente dell’ultima puntata, l’esperienza televisiva di Friedman, a suo dire, avrebbe raccolto proseliti su tutti i fronti. Almeno da un punto di vista politico.

L’esperienza di Alan Friedman a Ballando con le Stelle

La caduta di Giada Lini non è l’unico episodio poco piacevole occorso ad Alan Friedman nel corso della sua partecipazione a Ballando con le stelle. Qualche settimana fa, infatti, il giornalista si era trovato al centro dei pettegolezzi per una presunta lite con una persona della produzione dello show: a svelarlo, era stato Davide Maggio, che in una diretta Instagram seguita alla puntata del 20 ottobre, aveva raccontato di un aspro diverbio tra il concorrente e una donna, di cui al momento non si conosce l’identità. “Per quanto mi è stato riferito è stata una cosa bella forte”, ha affermato Maggio, aggiungendo che la notizia è stata riportata ai vertici dell’emittente: “È stata mandata la lettera di richiamo e la Rai aveva chiesto che lui fosse allontanato”.

Il famoso esperto televisivo aveva quindi rincarato la dose, spiegando che la produzione del talent avrebbe intenzione di eliminare Friedman dallo show in seguito all’increscioso episodio: “Quello che è accaduto dietro le quinte è una cosa grave, una cosa delicata. Per quello che mi è stato riferito da più persone è stata una cosa bella forte. Delle arrabbiature ci possono stare, ma c’è modo e modo”. La lite non sarebbe avvenuta in privato, ma avrebbero assistito diverse persone: “Il tutto è accaduto davanti a molte persone che hanno visto e possono confermare”. Per il momento, la permanenza di Friedman non sembra a rischio, ma non si può certo dire che la sua gara stia proseguendo nel migliore dei modi.