Affari Tuoi, Stefano De Martino apre le braccia e guarda verso il cielo. Ma la partita è un flop

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Stefano De Martino

Il Teatro delle Vittorie si è trasformato, ancora una volta, in un teatro di emozioni contrastanti. Da una parte il calore umano, i ricordi che stringono il cuore e la musica che fa vibrare l’anima; dall’altra, la spietata legge della “scatola blu” che non sempre regala il lieto fine sperato. Protagonista della serata è Guenda, concorrente del Lazio, ma a rubare la scena è stato il padrone di casa, Stefano De Martino, in un momento di commozione che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Un inizio in salita tra “Gennarino” e Martina Miliddi

La partita di Guenda non è iniziata sotto i migliori auspici. Le prime chiamate hanno subito intaccato il tabellone: si parte con la Sardegna, che rivela il pacco “Gennarino”, facendole portare a casa i primi 2.000 euro. Poco dopo, un sospiro di sollievo con il blu della Basilicata (soli 10 euro), ma l’Emilia-Romagna gela l’atmosfera svelando i 15000 euro.

C’è stato spazio anche per il glamour e i ricordi di Amici quando la Valle d’Aosta ha svelato il pacco “Ballerina”. In studio è apparsa Martina Miliddi, vecchia conoscenza del talent e anche di Stefano De Martino, la cui presenza ha portato fortuna solo a metà: sotto il pacco della Puglia, aperto proprio con lei, c’erano infatti 20000 euro. Nonostante una prima allettante offerta del Dottore da 39000 euro, Guenda ha deciso di tirare dritto, decisa a sfidare la sorte.

L’omaggio al padre, il pianto di Stefano

Il momento più toccante della puntata, però, non ha riguardato i soldi. Mentre scorrevano le note di AMOR di Achille Lauro, Stefano De Martino si è lasciato andare a un gesto che non poteva non essere notato. Il conduttore ha aperto le braccia e rivolto lo sguardo al cielo, visibilmente commosso. Un pensiero silenzioso rivolto al padre Enrico, scomparso lo scorso 19 gennaio dopo lunga malattia. Un istante di fragilità che ha accorciato le distanze con i telespettatori, mostrando il volto umano di un professionista che sta affrontando un lutto profondo sotto le luci dei riflettori.

La leggerezza è tornata poco dopo con l’uscita dello “Zero”, che ha fatto scatenare lo studio sulle note di Esibizionista di Annalisa, ma è stata una gioia effimera.

Il tracollo, una pioggia di pacchi rossi

Da qui in poi, la partita di Guenda ha preso una piega drammatica. Dopo aver rifiutato un’offerta da 25000 euro, la concorrente laziale ha visto sfumare, uno dopo l’altro, i premi più importanti: prima i 10000, poi il colpo durissimo dei 100000 euro. La tensione è salita alle stelle quando, rifiutata un’ulteriore offerta da 10000 euro, sono volati via anche i 75000 euro.

Tra un “passaporco”, rifiuti ai cambi e pacchi blu (10, 5, 1 euro e 200 euro), la situazione si è fatta disperata. Il Dottore, giocando sul velluto, ha proposto 25000 euro, esattamente la metà dell’ultimo pacco rosso rimasto in gioco. Guenda, con coraggio (o forse troppa audacia), ha rifiutato ancora.

Il finale amaro

La determinazione non sempre paga. Alla fine, il sogno di un grande colpo è sfumato definitivamente: Guenda ha chiuso la sua avventura portando a casa solo 15000 euro grazie al “pacco nero”. Una vittoria che sa di sconfitta, considerando le cifre sognate e rifiutate durante il percorso. Resta però negli occhi l’abbraccio di Stefano al suo papà: un momento che, per una volta, è valso molto più di qualsiasi pacco rosso.