Inizia la scuola! Ecco come scegliere lo zaino giusto per elementari e medie

Se fosse per loro, bambini e ragazzi sceglierebbero lo zaino per la scuola solo sulla base dei trend del momento. Ma la solidità e comodità del prodotto sono aspetti altrettanto importanti, che vanno valutati con attenzione al momento dell’acquisto. Sono diversi i fattori da valutare, specialmente quelli legati all’età: uno zaino per le scuole superiori, avrà bisogno di caratteristiche completamente differenti da quelle utili ad uno studente delle scuole primarie.

Vediamo quindi come scegliere lo zaino migliore per la scuola, in base alle esigenze e all’età dello studente.

Come scegliere lo zaino per la scuola: a cosa prestare attenzione

Le caratteristiche che dovrebbe avere un buon zaino per la scuola possono differire in base all’età. Uno zaino per frequentare la scuola superiore o un istituto tecnico, per esempio, può avere dimensioni ridotte rispetto ad un modello pensato per i bambini delle elementari o per i ragazzi delle scuole medie.

Lo zaino, quindi, deve essere proporzionato alle dimensioni del bambino/ragazzo ed alle sue esigenze scolastiche.

In linea generale, possiamo affermare che le parti a cui prestare particolare attenzione sono:

Le bretelle

Lo schienale

La capienza

Il materiale di cui è composto

Le bretelle (chiamate anche “spallacci“) di uno zaino dovrebbero essere sempre larghe e imbottite, questo perché l’imbottitura alleggerisce il carico sulle spalle, distribuendo meglio il peso dei libri ed evitando così dolori e l’assunzione di posture scorrette.

È inoltre importante che le bretelle siano regolabili e traspiranti, per uno zaino su misura di bambino. I modelli dotati di cintura addominale sono preferibili perché permettono allo zaino di aderire bene al dorso.

Lo schienale dello zaino dovrebbe essere rinforzato e imbottito, così da attutire i colpi ed i fastidi che potrebbero dare i libri sulla schiena contribuendo rinforzare il sostegno generale.

Anche la capienza è un aspetto da non trascurare: i ragazzi ed i bambini delle scuole primarie e secondarie, sono spesso carichi di numerosi libri nello zainetto. Per questo motivo è importante sceglierne uno che abbia una buona capienza, meglio ancora se si tratta di un modello ampliabile tramite l’uso di ganci o di cerniere: in questo modo sarà possibile ampliarlo solo all’occorrenza in pochi e semplici gesti.

Il materiale che compone lo zaino dovrebbe essere in tessuto impermeabile: questo permette di proteggere i libri al suo interno durante le giornate di pioggia.

Infine, non indispensabili ma migliorative, sono anche la presenza di tasche esterne facilmente accessibili: i ragazzi le sfrutteranno spesso per inserire al loro interno libretti scolastici, abbonamenti ai mezzi pubblici, o semplicemente la merenda.

Anche la grandezza dello zaino è un aspetto da valutare con attenzione per donare comfort ai nostri ragazzi. Uno zaino troppo grande, o al contrario troppo piccolo, potrebbe creare numerosi disagi.

Come scegliere lo zaino per la scuola in base all’età

Per i bambini delle scuole primarie potrebbe essere utile scegliere uno zaino con le rotelle: si tratta di zaini per la scuola simili a dei trolley che permettono di trasportare agevolmente lo zaino ma, al tempo stesso, offrono la possibilità di utilizzare anche le bretelle. Tieni presente, però, che generalmente hanno un peso superiore rispetto ai modelli tradizionali: andrebbero sceltio solo se il bambino dovrà percorrere lunghe distanze a piedi.

I ragazzi delle scuole secondarie, ovvero quelli che frequentano le scuole medie o superiori, avranno bisogno di zaini più robusti e resistenti anche a causa del numero di libri che dovranno trasportare ogni giorno. In questo caso è meglio optare per modelli capienti in quanto spesso dovranno inserire all’interno della cartella album da disegno, scarpe sportive e l’ombrello.

