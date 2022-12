Wild Kids: la linea di prodotti per bambini Stihl a tema natura

Educare i più piccoli a trascorrere del tempo all’aria aperta è una scelta equilibrata e consapevole, ecco perché con il Natale è importante cogliere l’occasione di regalare giocattoli con cui i più piccoli possano “sporcarsi le mani”, rispettando l’ambiente e imparando a conoscere la natura e i suoi protagonisti.

Stihl ha ideato una linea appositamente pensata per abituare i più piccoli a divertirsi all’aria aperta, Wild Kids, con un’ampia selezione di giocattoli e accessori di ottima qualità su misura per tutte le età, allo scopo di favorire l’amore per la natura e per una vita sana all’aria aperta.

Mini utensili e attrezzi da giardino per giocare a fare i grandi

Ai bambini che adorano trascorrere del tempo a divertirsi in libertà all’aria aperta viene naturale voler imitare i propri genitori alle prese con le attività quotidiane nel bosco.

Per questo, Stihl ha pensato ad una serie di giocattoli che replicano in tutto e per tutto gli attrezzi utilizzati dagli adulti, come nel caso della mini motosega a batteria, con catena circolare in gomma, che riproduce fedelmente il suono di una motosega reale, oppure del soffiatore giocattolo, con cui i più piccoli possono dare una mano per il soffiaggio delle foglie.

Giochi che rispecchiano, ludicamente, il funzionamento degli utensili elettrici professionali utilizzati dai grandi, ma sempre con un occhio di riguardo nei confronti degli standard di sicurezza, affinché i genitori possano sentirsi rassicurati a far giocare i loro figli senza alcun rischio.

Per i bambini della prima infanzia, la collezione di morbidi peluche replica le mascotte più amate del mondo della natura: castori, caprioli e volpi, per personalizzare la cameretta dei più piccoli, ma anche per regalargli un fido amico che possa accompagnarli in qualsiasi momento della giornata. E, per i più attivi, la bicicletta Balance, è un’occasione per sviluppare l’indipendenza e partire all’insegna di nuove esplorazioni, il tutto con un design estremamente rifinito in legno di betulla.

Infine, oltre ad essere estremamente curati nei dettagli, i giocattoli Stihl si impegnano a favorire la tutela ambientale, sia nei processi produttivi che nella scelta delle materie prime, in primis il legno, in possesso di certificazione FSC, utilizzato per i puzzle 3D e per la torre in legno di pino da impilare.

Giochi e accessori per i bambini che amano l’avventura all’aria aperta

La linea di prodotti Wild Kids è perfetta per tutti i bambini che amano stare a diretto contatto con la natura. Trascorrere del tempo all’aria aperta, non solo stimola la crescita dei più piccoli, ma gli permette di sviluppare la loro innata curiosità nei confronti della natura e di scaricare quella tensione accumulata nelle giornate di scuola più frenetica.

Costruire una tenda nel bosco, organizzare una caccia al tesoro all’aperto o scoprire nuovi sentieri con i propri genitori è molto più semplice con l’equipaggiamento Stihl: tute da bambino, sciarpe multifunzione, berretti coperte e giacche antipioggia saranno alleati inseparabili per trascorrere incredibili avventure. Realizzati con tessuti tecnici, idrorepellenti o con rivestimento anti-UV, permettono ai bambini di muoversi all’insegna della comodità e del benessere, senza alcun limite.

Idee regalo per stupire i piccoli avventurieri e farli appassionare in modo giocoso ai temi della natura, della protezione ambientale e della sostenibilità.