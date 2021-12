Regali per gli amanti dei cani: 10 idee regalo davvero utili

Se stai cercando un regalo da donare ad una persona che ama i cani, sei nel posto giusto! Qualcuno ha scritto “Chi pensa che i cani non abbiano un’anima, non ha mai guardato un cane negli occhi”: chi ama gli amici a quattro zampe lo sa bene, ed è per questo che l’affetto che di cane è qualcosa di unico e speciale.

Regali per gli amanti dei cani: cosa scegliere

Quindi se stai cercando un regalo per un’amante dei cani, probabilmente non c’è nulla che la renderebbe più felice di un dono per il suo pet o un gioco da fare insieme. Quello che rende veramente felice una persona che ama i cani, è proprio un regalo per il proprio amico a 4 zampe. Ecco quindi una lista di idee regalo per le persone che amano i cani su cui puntare per andare a colpo sicuro.

Le idee regalo sono moltissime e potrai scegliere fra dei gadget utili come la borraccia per cani da viaggio, giochi interattivi e pratiche cucce, ma non solo. Le possibili idee regalo sono davvero tante, ma andiamo con ordine e vediamo insieme i suggerimenti.

Idee regalo per chi porta spesso fuori il cane

Se la persona a cui devi fare un regalo è solita portare il cane a fare delle passeggiate oppure il pet è una presenza continua ogni volta che esce, potresti puntare su gadget utili come la ciotola dell’acqua portatile, un comodo guinzaglio oppure il porta sacchetti per i bisognini del cane. Sono oggetti molto utili per entrambi.

Idea regalo per chi ha un cane molto vivace

Se devi scegliere un regalo per una persona che ama i cani e ne possiede uno particolarmente vivace, potresti puntare su un localizzatore GPS per cani: è l’ideale per i cuccioli e per i cani più vivaci che non perdono l’occasione di uscire di casa approfittando di un momento di distrazione.

In questi casi può essere di grande aiuto anche un medaglietta personalizzata, sul quale far stampare il nome del cane ed il numero di telefono del proprietario.

La cuccia: il regalo perfetto per i cani pigri

Tutti i cani adorano riposare su morbide cucce, ed i proprietari le devono sostituire regolarmente. Con il lavaggi, con il tempo e con le abitudini del cane (molti “scavano” sul tessuto) queste tendono a rovinarsi facilmente. Perchè quindi non regalare una bella cuccia nuova per il cane? Ricorda solo di sceglierla con cura basandoti sulle dimensioni dell’animale: se troppo piccola, potrebbe snobbarla preferendo il divano! Inoltre è consigliabille preferire modelli semplici, non sfrangiati, in quanto le unghiette del cane potrebbero impigliarsi nei tessuti.

Set di giochi per il cane

Chi ama i cani, ama trascorrere del tempo a giocare con loro. Quindi è ottima l’idea di regalare dei giochi nuovi, magari interattivi, che stimolino l’attenzione e lo sviluppo cognitivo del cane.

Le tazze e tazzine a tema cani

Se invece vuoi puntare su un regalo divertente, puoi sempre scegliere fra le simpatiche tazze a tema cani. Ce ne sono di semplici e di divertenti, basta solo scegliere.

Dolcetto per cani

Se vuoi fare un dono delizioso, nel vero senso della parola, allora punta su un dolcetto per cani. Ce ne sono alcuni di alta qualità che saranno graditissimi dagli amici a 4 zampe.

Seggiolino auto per cani

Se il regalo è destinato ad una persona che viaggia spesso in auto con i propri cani potresti puntare su un seggiolino auto per cani che funge sia da coprisedile, evitando la dispersione di peli, che da protezione per lo stesso cane che, anche se legato, eviterà di sbandare a causa delle curve.

Distributore di croccantini

Se il regalo è destinato ad una persona che trascorre molte ore fuori di casa, magari per lavoro, puoi regalare un distributore di croccantini. In commercio ce ne sono di varie tipologie, alcuni addirittura programmabili. In caso di assenze prolungate, il cane avrà sempre la giusta quantità di croccantini, al giusto orario.

Bracciali a tema cani

Se invece preferisci optare per un regalo personale, ma che renda comunque onore all’amore per il proprio cane, puoi scegliere un bracciale o un ciondolo che enfatizzi questo splendido legame.

Shampoo secco per cani

Infine, ecco l’ultima idea regalo per una persona che adora i cani. Nonostante la continua pulizia degli ambienti, delle cucce e del cane, spesso è necessario fare qualcosa per rimuovere i cattivi odori. Non sempre è possibile lavare il cane, e non è quasi mai un’impresa semplice. Ecco allora arrivare in nostro aiuto lo shampoo secco che svolge un’azione protettiva verso il pelo rendendolo lucente e profumato.