Regali per chi ama viaggiare: 13 imperdibili regali che ogni viaggiatore vorrebbe avere!

Cosa regalare ad una persona che ama viaggiare? Un regalo è senza dubbio una scelta personale, che deve essere dettata dai propri gusti e dal budget a dispozione, tuttavia non sempre è facile avere idee e trovare il regalo perfetto, gradito a chi lo riceverà. Abbiamo quindi pensato di aiutarti nella scelta dei doni proponendoti una lista di idee regalo per chi ama viaggiare.

I migliori regali per chi ama viaggiare: idee regalo

Non ci crederai, ma sono tantissime le idee regalo utili per chi ama viaggiare. Ci sono doni pensati per ogni portafoglio che sapranno rendere felice ogni viaggiatore.

La power bank: carico di energia ovunque

La power bank è una batteria portatile che permette di ricaricare ogni dispositivo (dal telefonino al tablet) ovunque ci si trovi. Chi ama viaggiare si trova spesso a corto di batteria, specialmente sul proprio smartphone, a causa delle numerose foto e video scattati durante il soggiorno. Si tratta quindi di un regalo molto utile che ha un costo indicativo di circa 30€. A incidere sul costo è la potenza della batteria (meglio sceglierne una con un numero di “mAh” alto) ed il numero di dispositivi che è possibile caricare contemporaneamente (il numero è determinato dalle porte usb della batteria). Se devi fare un regalo ad una persona che viaggia spesso in coppia, meglio sceglierne uno con almeno 2 porte USB.

Adattatori universali da viaggio

Uno dei problemi principali riscontrati da chi viaggia spesso, è quello di doversi portare in valigia degli adattatori di prese di corrente, diverse a seconda dei paesi visitati. Un regalo molto utile è quindi un adattatore unico che comprenda diverse spine della corrente che permette, con un solo prodotto e con minor ingombro, di avere con se la presa adatta per ricaricare ogni dispositivo.

Borraccia termica: perfetta per ogni gita

La borraccia termica è un regalo perfetto per chi ama viaggiare: permette di avere sempre con se bevande fresche o calde, a seconda delle necessità. È perfetta sia per chi ama visitare le città che per chi ama avventurarsi nei boschi o in montagna per gite ed escursioni.

Zaino da viaggio

Lo zaino da viaggio è un regalo semplice ma sicuramente apprezzato da tutti coloro che amano organizzare gite ed escursioni approfittando di una bella giornata o di un week-end. Le alternative possibili sono davvero moltissime, e coloro che vogliono discostarsi un po’ dal classico trolley potranno trovare sul mercato zaini da viaggio convertibili in borsa a tracolla. In questo modo una volta giunti a destinazione sarà possibile avere anche un praticissimo contenitore per i piccoli oggetti, da portare con se mentre visitiamo un luogo nuovo.

Cuscino da viaggio

Chi ama organizzare viaggi verso mete lontane non potrà non apprezzare un cuscino da viaggio, che gli permetterà di viaggiare anche in aereo completamente rilassato. Se ben progettati questi cuscino permettono di avere un salutare sostegno per il collo, mantenendolo in posizione corretta sia quando decidiamo di rilassarci sul sedile leggendo un bel libro, che quando invece preferiamo concederci un riposino per giungere a destinazione belli, freschi e rilassati.

Trolley: valigia compatta

Quando pensiamo al regalo perfetto per qualcuno che ama viaggiare, sicuramente il trolley è la prima cosa che ci viene in mente. Sebbene si tratti di un accessorio abbastanza frequente tra i doni scelti per ogni occasione, è comunque un complemento che non potrà mai mancare nel repertorio del viaggiatore perfetto. E se anche chi lo riceve ne ha già uno sicuramente apprezzerà la possibilità di portare con se tutto l’occorrente senza essere però costretto a stiparlo. Un consiglio? Sceglietene uno bello robusto e possibilmente di colore scuro, certamente più adatto a resistere allo stress del viaggio.

Bagaglio a mano

Nell’organizzazione di un viaggio in aereo il bagaglio a mano rappresenta un elemento molto importante. Al contrario delle valigie, infatti, non verrà riposto nella stiva ma è possibile averlo sempre con se. Ecco perché la scelta di regalare un bagaglio a mano a chi ama volare spesso è una alternativa ai soliti regali scontati che farà sicuramente felice chi lo riceve. Per essere sicuri di fare un dono davvero utile in ogni circostanza è bene concentrarsi sui bagagli a mano delle dimensioni ammesse dalle principali compagnie aeree.

Orologio con GPS

Arrivando in un posto nuovo ogni turista avrà un po’ di difficoltà a individuare percorsi e monumenti che intende visitare. Ecco perché l’idea regalo di un orologio con GPS risulterà particolarmente gradita a tutti coloro che hanno un gran desiderio di visitare nuovi luoghi, permettendogli di spostarsi in ogni città senza problemi.

Fotocamera che stampa

Quando una persona si trova in luoghi nuovi ama sicuramente immortalare i vari momenti e i luoghi che visita, in modo da poter rivivere anche dopo mesi le emozioni di un soggiorno speciale. Con una fotocamera che stampa potrà fare molto di più: avrà la possibilità di verificare subito che i suoi scatti siano stati fatti a perfetta regola d’arte e non rischierà di scoprire, solo dopo che è tornato a casa, che qualcosa è andato storto e le immagini non sono quelle che aveva immaginato.

Libri sui viaggi

Tutti coloro che stanno programmando un viaggio apprezzeranno sicuramente un buon libro che racconti loro cosa vedere, quali luoghi non lasciarsi sfuggire e come spostarsi da un punto all’altro del loro tour. I libri sui viaggi sono perciò doni che risultano sempre molto graditi e che daranno modo a chi li riceve di iniziare a sognare ancor prima di mettersi in cammino.

Cofanetti Smartbox

In occasione di un compleanno, di una laurea o di un anniversario vorresti trovare un’idea carina e originale per un regalo che faccia felice chi lo riceve? I cofanetti Smartbox sono il dono perfetto per tutti coloro che amano viaggiare. Si tratta di pacchetti all inclusive che possono prevedere qualsiasi destinazione: dal soggiorno in una località termale per chi vuole ritrovare una forma smagliante al viaggio nella città d’arte per la persona che adora concedersi vacanze culturali. E se stai cercando un regalo originale per il partner prova a cercarlo tra i cofanetti smartbox che includono soggiorni di coppia nelle città più romantiche!

Asciugacapelli da viaggio

Un dono che sicuramente farà la gioia di tutte coloro che amano apparire sempre perfette (anche in vacanza) è l’asciugacapelli da viaggio. Progettati per essere inseriti in valigia o all’interno di un trolley occupando il minimo spazio i phon da viaggio sono pieghevoli, pratici e leggeri. Un consiglio per non sbagliare? Sceglietene uno con doppio voltaggio, così sarete sicuri che la persona a cui è destinato potrà utilizzarlo anche nei Paesi in cui il voltaggio è diverso dal nostro.

Buono regalo Amazon

Se fra tutti questi suggerimenti e idee regalo per viaggiatori non hai trovato l’ispirazione che cercavi, allora puoi sempre puntare su un utilissimo buono regalo Amazon: scegli l’importo e fai recapitare il cofanetto direttamente a casa del destinatario, oppure fai recapitare il pacchetto a casa tua per consegnarlo personalmente. Se invece si tratta di un regalo last minute, puoi far arrivare il buono regalo in formato digitale direttamente all’indirizzo e-mail del destinatario.