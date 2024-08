È vero che il nostro sapore cambia in base a ciò che mangiamo?

Scopriamo quali sono gli alimenti che possono cambiare il nostro sapore intimo, in positivo o in negativo, e perché accade

Odore e sapore intimo sono aspetti normali della propria intimità e di quella del partner; tuttavia, possono creare imbarazzo se questi sono sgradevoli. A volte, questi odori e sapori intimi possono essere sintomo di infezioni vaginali o infezioni batteriche, altre volte possono riguardare alcuni alimenti che si è mangiato.

Prima di scoprire quali sono gli alimenti che cambiano lievemente il nostro odore e sapore intimo, è importante sottolineare una questione a riguardo: non si deve smettere completamente di mangiare determinati alimenti per evitare i cattivi odori intimi in favore di quelli che, invece, li addolciscono. Semplicemente basta prestare attenzione: se si pensa di stare in intimità con il partner nelle ore successive, allora possiamo evitare o prediligere un alimento invece di un altro, ma una corretta e varia alimentazione è fondamentale per il benessere del corpo.

Gli alimenti che possono causare un cambiamento in negativo del sapore intimo

Durante i rapporti sessuali, soprattutto nel sesso orale, avviene un contatto ravvicinato con la zona genitale del partner: si sentono in modo marcato i sapori e gli odori delle secrezioni vaginali o del liquido sminale. Ognuno di noi ha un sapore intimo distinto ed è normale che un sapore o un odore ci piaccia più o meno di altri. Tendenzialmente, il sapore intimo di una persona non cambia se non in caso di infezioni o a causa di alimenti ingeriti poche ore prima. Ma quali sono gli alimenti che cambiano il sapore intimo?

cipolla

aglio

vari tipi di cavolo e broccolo

spinaci

carni

asparagi

Questi alimenti contengono lo zolfo che tende a rendere le secrezioni corporee (oltre al liquido seminale e alle secrezioni vaginali anche il sudore o il sebo) più forti e intensi. Questo non vuol dire che si deve togliere dalla dieta questi alimenti, ma semplicemente è sconsigliato consumarli poche ore prima di un rapporto intimo, se si vuole che le secrezioni intime non abbiano odori e sapori diversi dal solito. A questi alimenti, dobbiamo ricordare che anche nicotina e alcol alterano il sapore delle secrezioni, rendendole più spiacevoli al gusto.

Gli alimenti che possono migliorare il sapore intimo

Agli alimenti che possono influire negativamente sul sapore intimo, si contrappongono altri che, insieme a una buona idratazione e attività fisica, aiutano a render più piacevole le nostre secrezioni corporee, comprese quelle intime:

banane

prugne

arance

ananas

kiwi

pompelmo

camomilla e the verde

prezzemolo

zenzero

Questi alimenti, come quelli della lista legata ai cattivi odori e sapori, non dovrebbero mai mancare in una dieta bilanciata. In questo caso, consumarli qualche ora prima o regolarmente e quotidianamente, può addolcire il sapore intimo, rendendolo più gradevole.

Tuttavia, è del tutto normale non gradire fare o ricevere il sesso orale: in questo caso parlane con il partner ed, eventualmente, con uno specialista, ma ricorda che nessuno può obbligarti o fare pressione su una cosa personale come questa. Agisci come meglio preferisci e non lasciare che niente e nessuno possa crearti disagio durante un momento bello come l’intimità.

Quando preoccuparsi se si sente cattivo odore intimo

Un cattivo odore intimo è una circostanza abbastanza comune e le cause possono essere molteplici: gli alimenti che abbiamo visto possono cambiare odore e sapore intimo nelle ore successive l’assunzione ed è uno stato passeggero, ma se non si è ingerito alimenti particolari e il cattivo odore persiste nel tempo, possono esserci altre motivazioni. Ad esempio, le infezioni vaginali causate dal proliferare di virus e batteri possono causare cattivo odore: insieme a bruciore intimo, dolore durante la minzione o durante i rapporti sessuali, perdite insolite possono richiedere l’intervento di un medico specialista. È importante parlarne con il partner e con uno specialista, così da prendere consapevolezza di eventuali malattie e agire tempestivamente nella risoluzione del problema.

Infine, c’è una componente da non sottovalutare, nella coppia: la compatibilità sessuale. La cosiddetta chimica, infatti, fa sì che non solo ci sia un’ottima affinità intellettuale ed emotiva, ma soprattutto crea una complicità fisica e sessuale non indifferente: sentirsi a proprio agio quando si ha rapporti sessuali con il partner è fondamentale per una relazione soddisfacente e non c’è niente di male se due persone non sono sessualmente attratte e compatibili.

Consigli utili contro odori e sapori intimi poco gradevoli

Per mantenere il proprio sapore e odore intimo è importante non sottovalutare alcuni aspetti, utili per il proprio benessere intimo: