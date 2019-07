Fetish: cosa piace agli uomini

editato in: da

Il fetish racchiude una serie di interessi che riguardano la sfera sessuale che in Italia sta prendendo piede. Ma molte donne non sanno ancora cosa affascina gli uomini e di conseguenza, non sanno cosa fare per appagare i desideri maschili. L’essenza del fetish per la maggior parte degli uomini si può riassumere in un singolo concetto: la dominazione della donna. Per questo motivo, messaggio rivolto a tutte le donne, se volete provare un po’ di fetish con il vostro partner lasciate da parte le inibizioni, lasciatevi andare e state al gioco.

Il primo elemento del fetish che piace tanto agli uomini riguarda l’abbigliamento. Intimo osé, tacchi a spillo da tenere a letto e accessori vari eccitano l’uomo molto più di quanto possiate immaginare. L’idea che dovete dare al vostro lui è quella di trovarsi a letto con una donna nuova, completamente diversa da quella che vedono tutti i giorni. Sbizzarritevi e lavorate di fantasia, il vostro uomo ve ne sarà grato.

Non sottovalutate l’utilizzo di giochi e oggetti vari. Questo genere di cose fanno impazzire gli uomini e sono divertenti anche per le donne. Sentirsi un poco succubi dei desideri dell’uomo, soprattutto se nella vita di è assolutamente autonome, può incrementare la libido in forma esponenziale. Quindi assolutamente via libera a vibratori, dildo, anelli vaginali, palline thailandesi e qualunque altro oggetto stimoli la vostra fantasia e quella del vostro partner. L’utilizzo di giocattoli erotici aiuta a mantenere vivo l’interesse e la sperimentazione. Eliminate ogni imbarazzo e godetevi l’esperienza, ne vale decisamente la pena.

Infine non dimenticate il potere erotico e sensuale che può avere la sottomissione totale della donna. Il bondage e un tocco di sadomaso rendono l’esperienza sessuale molto più intensa sia per voi donne che per l’uomo. Legare la propria donna e poter disporre del suo corpo è per l’uomo un atto di grande potenza sessuale e se a questo si aggiunge una pratica di sadomaso l’effetto finale è perfetto. Pizzicotti, solletico e gocce di cera accendono una passione senza eguali e regalano una bollente notte di passione da vivere in pieno. Le pratiche fetish inoltre aumentano la fiducia reciproca all’interno della coppia.

