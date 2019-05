editato in: da

Come distinguere un melanoma dai nei normali? Si tratta di una domanda che molti di noi si pongono osservando questi tipici segni che compaiono sulla pelle.

Esaminare costantemente i nei è buona norma, per consentire di rivolgersi prontamente al dermatologo in caso di formazioni sospette. Ma quando c’è davvero da preoccuparsi? Un neo “normale” solitamente è una piccola escrescenza cutanea di piccole dimensioni e colore marrone. Solitamente queste formazioni sono piatte oppure leggermente sporgenti, con una forma regolare.

Per capire se un neo può rivelarsi rischioso è fondamentale osservarlo con attenzione. Esistono infatti alcuni segnali che possono indicare la presenza di un melanoma. Prima di tutto è importante verificare la simmetria. Provate a dividere il neo con una linea, se le due metà sono asimmetriche sarà necessario farlo esaminare ad un dermatologo.

Un altro elemento da notare sono le dimensioni. Solitamente i nei sono piccoli e rimangono sempre uguali. Se la formazione supera la grandezza di un centimetro e avete notato che è cresciuta nel corso del tempo, potrebbe trattarsi di un melanoma. Non sottovalutate nemmeno il colore: nei nei benigni è uniforme, mentre quando siamo in presenza di una formazione maligna assume diverse sfumature che vanno dal grigio al blu rosso.

Quando un neo vi insospettisce valutate con attenzione la sua forma: i bordi sono frastagliati e non ben definiti? Allora significa che qualcosa non va. Più raramente il melanoma è accompagnato da sanguinamenti, bruciori e dolori, dei campanelli d’allarme inequivocabili che devono spingervi a correre immediatamente al riparo.

A stabilire la reale natura dei vostri nei sospetti sarà poi uno specialista, che valuterà la formazione, rilevando sintomi e segnali del melanoma. Dopo una prima diagnosi, il neo potrà essere rimosso chirurgicamente e sottoposto ad esame istologico per valutare la presenza di cellule tumorali.

Come sempre quando si parla di melanoma la prevenzione è fondamentale. Per prima cosa è fondamentale esporsi in modo moderato ai raggi del sole, evitando le ore calde, evitando le lampade abbronzanti e utilizzando sempre cappelli, creme protettive e occhiali da sole.