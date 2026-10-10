Re Carlo, Meghan Markle gli chiede aiuto e si infuria con il suo staff

Meghan Markle avrebbe chiesto aiuto a Carlo: è in cerca di un nuovo staff, ma nessuno vuole lavorare con lei.

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IPA Meghan Markle

Il ritorno di Meghan Markle e Harry non è stato così semplice come, forse, immaginavano i Duchi di Sussex. Proprio per questo Meghan avrebbe chiesto aiuto, ancora una volta, a Re Carlo. Al centro delle preoccupazioni dell’ex attrice la difficoltà nel trovare uno staff che possa seguirla nel modo giusto.

Meghan Markle in cerca di uno staff

Ormai da qualche settimana Meghan Markle e Harry sono tornati a vivere nel Regno Unito. La coppia si è stabilita nelle Cotswolds insieme ai figli Lilibet e Archie, ma l’ex attrice starebbe faticando ad ambientarsi. In particolare Meghan non riuscirebbe a trovare personale.

Dopo il suo ritorno nel Regno Unito, Meghan Markle ha scelto di mantenere un profilo basso, concentrandosi in modo particolare sull’inserimento dei suoi figli nelle nuove scuole. Harry invece ha preso parte a vari eventi. Secondo alcune fonti però l’ex attrice si sarebbe stancata di restare nell’ombra e sarebbe pronta a tornare sotto i riflettori. Per farlo però avrebbe bisogno di un solido staff che, almeno per ora, le manca.

Nessuno infatti vorrebbe lavorare per lei. La sua fama l’avrebbe preceduta e, nonostante le numerose richieste, Meghan non riuscirebbe a trovare uno staff capace di seguirla. “Meghan può offrire un titolo prestigioso, ma le persone migliori non abboccano – ha spiegato The Express -. La sua reputazione arriva prima ancora che arrivi l’offerta di lavoro. Le persone vedono il ricambio di personale e pensano: ‘Perché per me dovrebbe essere diverso?'”.

Nel frattempo la duchessa di Sussex avrebbe avuto una lite furibonda con il suo team negli Stati Uniti per via di un errore commesso riguardo il suo marchio As Ever. La foto in cui cucinava con un fornello a gas spento è infatti finita al centro delle polemiche, scatenando ironia e critiche da parte degli utenti di X.

“È imbarazzante”, ha scritto ad esempio qualcuno. “La sua disperazione di vendersi al pubblico è ridicola per tutti”, si legge ancora. E poi: “L’ha fatto apposta per provocare una reazione”. Commenti che avrebbero fatto infuriare Meghan, stanca di essere sempre al centro di critiche feroci.

“È andata su tutte le furie – ha rivelato una fonte -. Si chiedeva: ‘Come mai nessuno se n’è accorto?’ Meghan si aspetta che il suo team la protegga proprio da questo tipo di prese in giro”.

La strategia di Meghan Markle

La sua reazione alle critiche avrebbe peggiorato la situazione relativa alle nuove assunzioni. Nell’ambiente nessuno vorrebbe lavorare con lei per paura di sfuriate e di licenziamenti facili. “Quando le cose vanno male, dà la colpa al team americano, mentre i potenziali dipendenti britannici osservano la scena – ha rivelato l’insider -. Nessuno vuole essere la prossima persona a cui viene data la colpa, o la prossima a lasciare il lavoro e finire sui giornali”.

Per trovare uno staff, Meghan Markle si sarebbe rivolta persino a Re Carlo, chiedendo il suo aiuto per trovare nuove persone da assumere. Dietro questa ricerca di personale ci sarebbe la volontà di Meghan di iniziare un nuovo percorso in Gran Bretagna e cambiare la sua immagine.

Gli esperti affermano che starebbe cercando, anche tramite i social, di mostrarsi come una persona più semplice e “normale”, qualcuno in cui gli altri possano identificarsi. L’obiettivo? Come sempre accrescere la sua popolarità e trovare spazio nel paese d’origine del marito.