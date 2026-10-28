Meghan Markle torna a lavorare in TV in un ruolo inedito, ma c’è chi non approva

Meghan Markle è pronta per una nuova avventura televisiva in Australia, accolta con gioia da molti. Ma non sono mancate le critiche da parte del pubblico

IPA Meghan Markle

La sua passione per i fornelli non è un segreto e ce l’ha mostrata in diverse occasioni, a cominciare dai suoi canali social (indimenticabili le marmellate fatte in casa), ma Meghan Markle non smette di sorprendere. Il suo ritorno in TV è definitivo, non sul set di una serie come Suits, cosa di cui si è vociferato in più occasioni ma finita con nulla di fatto. Arriva per lei un ruolo inedito: sarà coinvolta, infatti, nella nuova edizione di Junior MasterChef Australia. E non sono mancate le critiche.

Cosa farà a Junior MasterChef Australia

A lungo si è parlato del suo possibile ritorno alla recitazione, persino della partecipazione alla serie The Gentleman (quella con Michele Morrone, per intenderci), ma per Meghan Markle questo viaggio indietro nel tempo fino al suo “primo amore” sembra ancora lontano.

Non è lontano, però, il suo ritorno sul piccolo schermo. Come confermato dal canale australiano Network 10, Meghan è stata assoldata nel cast della nuova edizione di Junior MasterChef Australia, in programma nel 2027. Nonostante i media l’abbiano indicata come nuova conduttrice, la produzione ha chiarito i contorni precisi dell’ingaggio: la “Duchessa” ricoprirà il ruolo inedito di ospite d’onore e mentore speciale al fianco della chef e giudice Poh Ling Yeow, sostenendo i piccoli concorrenti durante le sfide.

Cibo e bambini sono il suo leit motiv ormai da diversi anni, le basi di un cambio di immagine già avviato con il marchio As Ever e il format With Love, Meghan. La partecipazione al talent culinario dedicato ai più piccoli arriva, in verità, dopo il successo riscosso la scorsa primavera, quando era stata protagonista di una breve apparizione nella versione “adulta”, registrando un vero e proprio record di ascolti.

Le critiche del pubblico (e non solo)

Per registrare le puntate del programma, Meghan Markle dovrà trasferirsi per alcune settimane a Melbourne, in Australia, ma senza la famiglia al seguito. Il Principe Harry e i bambini, Archie e Lilibet, resteranno nel Regno Unito, dove si sono ritrasferiti da poco.

Neanche a dirlo, non sono mancate le polemiche, a cominciare da quelle prettamente “istituzionali”. Con l’imminente arrivo nello Stato di Victoria, sono finiti al centro della bufera (ancora una volta) i costi legati alla scorta armata e alla protezione personale, costi che i principali schieramenti politici locali hanno escluso categoricamente. La leader dell’opposizione Jess Wilson ha ribadito con fermezza che non verrà stanziato “nemmeno un singolo centesimo” dei contribuenti e le forze dell’ordine garantiranno unicamente l’ordine pubblico e la viabilità all’esterno degli studi di registrazione. Ogni spesa di protezione resterà a carico della produzione o della stessa Meghan, insomma.

Critiche anche da parte dei fan del programma di Network 10. Se da una parte in molti hanno accolto con gioia il ritorno della “Duchessa” in televisione, dall’altra non sono mancati i commenti negativi. Qualcuno ha contestato la scelta di reclutare una figura così discussa e lontana dalla ristorazione tradizionale, chiedendosi per quale motivo non siano stati coinvolti chef australiani o volti noti locali. Qualcun altro, invece, ha manifestato seri dubbi sull’autenticità della presenza di Meghan nel programma, insinuando che si tratti solo ed esclusivamente di un’operazione studiata a tavolino per ripulire la propria immagine pubblica.