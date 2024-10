Meghan Markle, reunion di Suits in arrivo? Un nuovo scatto accende le speranze

Fonte: IPA Meghan Markle

Il nome di Meghan Markle è indissolubilmente legato a quello del Principe Harry, ma prima di fare il suo ingresso nella Royal Family, la Duchessa era per tutti una delle interpreti della serie Suits. Il legal drama di USA Network è diventato un vero e proprio cult, e i protagonisti dello show hanno spesso lasciato intendere di esser pronti per una reunion. A riaccendere le speranze dei fan in tal senso, è stato un nuovo scatto pubblicato dal protagonista Patrick J. Adams, che mostra una Meghan come mai vista prima.

Lo scatto inedito condiviso dal collega di Meghan Markle

Prima di diventare la Duchessa del Sussex, Meghan Markle è stata per tutti Rachel Zane, una delle protagoniste più amate della serie tv Suits. Nonostante la serie abbia chiuso i battenti nel 2019, i fan continuano a sperare in una reunion del cast, che in realtà non appare così improbabile. A riaccendere le speranze degli aficionados, è stato negli scorsi giorni Patrick J Adams, volto di punta dello show, che ha pubblicato un carousel di scatti inediti dal set.

Sul suo profilo Instagram, l’attore ha condiviso una serie di immagini dietro le quinte, e scorrendo le slide, in molti non hanno potuto non notare un ritratto in bianco e nero di Meghan Markle. Si tratta di una foto inedita della Duchessa, che arriva direttamente dallo scatolone dei ricordi del suo collega. Il carousel è stato pubblicato da Patrick J.Adams per promuovere l’ultimo episodio del suo podcast Sidebar con la collega Sarah Rafferty.

La scelta, secondo i follower dell’attore, non sarebbe casuale: in molti pensano infatti che Patrick J. Adams potrebbe invitare Meghan in una delle prossime puntate del suo podcast, considerando anche il fatto che la stessa Duchessa ha esperienze nel campo. Diversi follower hanno esplicitamente chiesto al loro beniamino di ospitare la moglie del Principe Harry, soprattutto alla luce del rapporto di amicizia che li lega. Solo lo scorso mese, infatti, Adams aveva rivelato di aver ricevuto un messaggio dalla Markle, che si era congratulata con lui per il progetto.

Meghan Markle e il rapporto con i suoi ex colleghi

Meghan Markle sembra essersi lasciata alle spalle la carriera d’attrice, ma con alcuni dei suoi ex colleghi continua ad intrattenere buoni rapporti. Patrick J. Adams, che nella serie interpretava l’interesse amoroso del suo personaggio, è stato anche tra gli invitati del Royal Wedding, ed ha in più occasioni speso belle parole per la Duchessa del Sussex: “Credo di essere un po’ intimidito. Non ho dubbi sul fatto di poterla chiamare in qualsiasi momento, ma non saprei cosa dirle” aveva dichiarato nel 2020.

In un’altra occasione, aveva invece rivelato di aver parlato con Meghan dopo la nascita del primo figlio Archie, e di aver ricevuto i suoi auguri dopo la nascita del suo primogenito. D’altro canto, anche la bio su Instagram dell’attore è quasi un omaggio alla Markle, in quanto recita: “Il ragazzo di quella serie che stai guardando su quell’app perché quella ragazza ha sposato quel principe”. Ogni riferimento (non è) puramente casuale.