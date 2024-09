Fonte: Getty Images Mary di Danimarca

Mary di Danimarca è sempre elegantissima e, da quando è diventata Regina, lo scorso gennaio 2024, ha dimostrato, ancora di più, il suo buon gusto in fatto di stile, nei diversi impegni che, ancora più di prima, la vedono come protagonista. La moglie di Frederik di Danimarca riesce a scegliere l’outfit giusto per ogni occasione e, di recente, anche per la sua prima crociera istituzionale da sovrana, ha sfoggiato dei look adatti alle diverse visite, di cui è stata protagonista.

Tornata a Copenaghen, Mary di Danimarca ha preso parte ai Carlsberg Foundation’s Research Awards 2024, al Museo Glyptoteket, con un abito molto chic ma che si concedeva anche un effetto vedo-non vedo.

Mary di Danimarca, l’abito di merletto

Mary di Danimarca ha presenziato, di recente, a una speciale premiazione, che ha avuto luogo nella capitale danese. Si tratta dei Carlsberg Foundation’s Research Awards che, ogni anno, celebrano i ricercatori che, più di tutti, hanno dato una spinta cruciale alla ricerca nel campo delle scienze naturali, umane o sociali. Per l’edizione 2024 dell’evento, Mary di Danimarca ha scelto un abito elegantissimo, ma con un’allure seducente.

Infatti il vestito della Regina, che presentava una fodera bianca ma era completamente ricoperto da merletto bianco e azzurro, presentava delle trasparenze sulla scollatura, che era a collo alto, ma non era foderata nella parte superiore, lasciando intravedere la pelle sottostante. La parte superiore del vestito aderiva completamente al corpo della sovrana fin sotto la vita.

La parte della gonna, invece, aveva una linea completamente diversa, aprendosi in una forma a pieghe, che arrivava fino alle sue caviglie. Il vestito presentava anche le mezze maniche, che avevano un bordo sempre in merletto, ed era firmato da Moss & Spy, brand australiano.

Mary di Danimarca ha completato il look con delle scarpe col tacco alto blu elettrico di Gianvito Rossi, coordinate a una clutch in tinta, creata da Prada. La Regina ha fermato su un lato la sua chioma castana con un fermaglio e ha indossato un paio di orecchini in oro bianco, diamanti e zaffiri, con pendente a forma di goccia.

Mary di Danimarca, le parole per il figlio

Mary di Danimarca, durante i Carlsberg Foundation’s Research Awards, ha parlato dell’imminente partenza del figlio maggiore Christian, che presto andrà in Africa per un viaggio formativo, in cui dovrà sperimentare il lavoro agricolo, come annunciato dal Palazzo. Il Principe mancherà dalla sua patria fino a dicembre e la Regina ha svelato le sue emozioni a riguardo, confessando che ne sentirà la mancanza, come riportato dal DailyMail: “Ci mancherà in modo inimmaginabile… Molto, moltissimo”.

Il principe Christian effettuerà questo viaggio per seguire le orme del padre e della nonna e adempiere a una tradizione danese, che vuole i futuri sovrani spesso impegnati in gioventù in viaggi all’estero. Così come fatto dai suoi predecessori, nel continente africano, il futuro Re di Danimarca dovrà affrontare dei problemi pratici dell’agricoltura come la protezione dei raccolti e delle riserve idriche dagli elefanti. Il principe Christian si dovrà occupare anche della protezione del bestiame dai predatori.