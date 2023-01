Letizia di Spagna, Regina social: il gesto che infrange il protocollo

Letizia di Spagna, Pasqua Militare con l’abito in pizzo che ha conservato per 10 anni

Durante la sua ultima apparizione pubblica, al fianco di Re Felipe, Letizia di Spagna si è concessa un gesto che ha infranto il protocollo: un selfie con dei sudditi. Non è la prima volta per la Regina di Spagna, che spopola sui social, sempre cliccatissima, con ogni suo look condiviso sulle pagine fan, ma a qualcuno, questa volta, questo slancio non è piaciuto, proprio in un momento così doloroso per la Regina Sofia, che ha poco perso il fratello.

Chi è la Regina più amata sui social

Non ha un profilo Instagram o Facebook, non condivide selfie o ritratti ufficiali in rete, ma è la Regina più amata sui social: Letizia di Spagna non usa la tecnologia (almeno non ufficialmente), a differenza di Charlene di Monaco o Kate Middleton, ma è la più cliccata. I suoi look vengono postati da decine di fanpage, ogni sua apparizione pubblica diventa virale, e la sua popolarità continua a crescere.

Per questo, non c’è da stupirsi che la Sovrana abbia infranto il protocollo, di nuovo, per un selfie con alcuni sudditi e fan che l’hanno attesa durante la sua ultima apparizione pubblica. C’erano molti curiosi che aspettavano la coppia per le strade di Minorca, una delle prime tappe della fitta agenda del 2023 della Famiglia Reale spagnola. Durante il loro giro dell’isola, Letizia e Felipe non hanno esitato ad avvicinarsi alle persone in attesa, scambiare qualche parola con loro, e scattare questo famigerato selfie, che sta già facendo molto discutere.

La Regina ha persino aiutato una delle donne presenti a scattare la foto, un gesto insolito e divertente. Eppure, non la prima volta che l’ex giornalista posa per un selfie con dei sudditi che l’attendono fuori da un evento. Felipe e Letizia sono apparsi rilassati, sereni e hanno strizzato l’occhio a William e Kate, sempre pronti a situazioni simili.

La polemica che travolge Letizia: “Non rispetta il lutto”

Se tutto ciò appare positivo e moderno, e sui social tutti amano Letizia di Spagna, perché questo gesto sta facendo discutere? L’ennesima polemica sterile che colpisce una famiglia reale: infatti, Costantino II di Grecia, fratello della Regina madre Sofia, è morto solo lo scorso 10 gennaio, appena tre giorni fa, e i sorrisi e i selfie di Letizia sono apparsi inopportuni.

Ora, chiarito che questo possa urtare la sensibilità di qualcuno, i Reali spagnoli erano a Minorca in visita ufficiale, per presenziare a una serie di eventi, e non in vacanza. Sorrisi, gentilezze e buone maniere, oltre che indispensabili, sono d’obbligo in situazioni come questa. E se Letizia si fosse rifiutata di chiacchierare e scattare qualche selfie, la reazione dell’opinione pubblica sarebbe stata ancora maggiore.

Costantino di Grecia era un membro stretto della famiglia, ma non una figura tale da indurre un lutto nazionale o costringere Letizia a vestirsi di nero in un evento per nulla legato alla sua scomparsa. Avvolta nel suo cappotto panna, con capelli raccolti e un look minimal, di certo la Reina non ha mancato di rispetto a nessuno, e Sofia, presa da tale dolore, non ha il tempo di dare importanza a queste sterili polemiche.