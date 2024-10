Kate Middleton, il fratello “depresso e sotto pressione” dopo l’incontro con William

Lo stato di salute di Kate Middleton sembra migliorare, la Principessa torna man mano ai propri impegni istituzionali, rassicurando il popolo inglese rispetto al giovamento che sta traendo dalle terapie contro il cancro. Il fratello, James Middleton, ha voluto però fare un salto nel passato parlando del proprio stato d’animo e della situazione della sorella in un momento particolarissimo della sua vita: l’incontro e i primi mesi di frequentazione con William.

Kate Middleton, il fratello “depresso e sotto pressione”

Dell’incontro tra gli attuali Principi del Galles si sanno molte cose. Le difficoltà, l’amore sbocciato con naturalezza. Ma il fratello di Kate, James Middleton, ha recentemente rivelato che un’ulteriore pressione ha attanagliato la famiglia della Principessa e in particolare se stesso quando ha iniziato a uscire con il suo attuale marito, portando suo fratello di 37 anni a diventare “famoso di conseguenza”. James ha recentemente scritto: “I miei vent’anni sono stati davvero impegnativi. Sono riuscito a capire chi sono solo dopo aver attraversato la depressione”.

E ancora: “Vorrei non aver dovuto affrontare tutto questo per trovarmi, ma se non si hanno momenti difficili non si possono apprezzare quelli belli. C’è stata una pressione aggiuntiva quando Catherine e William hanno iniziato a frequentarsi. Sono famoso per impostazione predefinita: essere associato a loro due non è mai stata una mia scelta“.

Tempi bui, dunque, che ora sembrano passati. James sembra vivere una vita felice e appagata con la moglie Alizee Thevenet. Il mese scorso, James ha rilasciato alcune interviste prima dell’uscita del suo libro di memorie dal titolo Meet Ella: The Dog Who Saved My Life. Il memoire esplora con trasparenza il suo percorso di salute mentale, i suoi pensieri suicidi e come il suo amato cocker spaniel Ella lo abbia aiutato a tirarsi fuori dal baratro. Il toccante libro approfondisce anche il sostegno incrollabile datogli dalla sua famiglia, compresa sua sorella, Kate Middleton e il modo in cui ha confidato loro per la prima volta le sue difficoltà nel 2017 prima di parlarne pubblicamente nel 2019.

La depressione e il sostegno della famiglia

In un’intervista James Middleton ha dichiarato: “Quando ho parlato pubblicamente per la prima volta della mia depressione, stavano lanciando l’organizzazione benefica Heads Together ed è stato fantastico per me imparare, capire e avere una piattaforma. Come ho detto, non credevo che mi fosse permesso di avere problemi di salute mentale o depressione e quel lavoro è stato un buon catalizzatore per me per voler parlare apertamente perché non posso mai evitare o nascondermi da chi è mia sorella, sarò sempre suo fratello. Ma mi ha fatto sentire fiducioso abbastanza e abbastanza di supporto in quello di cui parlavano in quello che sentivo”.

James descrive nel suo libro il sostegno della sua famiglia durante i suoi problemi di salute mentale, e dice che è stato più o meno lo stesso durante i loro recenti processi. Ha detto: “Penso che come famiglia, siamo una famiglia unita e attraverso le esperienze della mia salute mentale e le sfide che abbiamo affrontato nel corso degli anni, abbiamo imparato a sostenerci a vicenda e questo si presenta in forme diverse. e forme. Penso che siamo in una posizione di grande sostegno reciproco, cosa che riconosco che siamo davvero fortunati ad avere perché non tutte le famiglie ce l’hanno”.