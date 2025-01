Kate Middleton e William “scioccati e rattristati” dopo la tragica notizia

Fonte: IPA Kate Middleton al fianco di William

Kate Middleton è sempre stata un grande sostegno per il Principe William, specialmente nei momenti più difficili. Quanto avvenuto nelle ultime ore ha scosso profondamente l’erede al trono, una notizia tragica che i Reali non avrebbero mai voluto commentare. William ha scoperto, infatti, che il figliastro della sua ex tata è rimasto vittima dell’attentato a New Orleans. La coppia non ha perso tempo per esprimere il proprio cordoglio alla famiglia, con una breve nota condivisa su Instagram.

Il messaggio di William e Kate

“Catherine e io siamo rimasti scioccati e rattristati dalla tragica morte di Ed Pettifer – si legge nella storia Instagram del Principe e della Principessa del Galles -. I nostri pensieri e le nostre preghiere rimangono con la famiglia Pettifer e tutte quelle persone innocenti che sono state tragicamente colpite da questo orribile attacco“.

L’orribile attacco a cui fanno riferimento è, come anticipato, l’attentato avvenuto a New Orleans: a Capodanno un veterano dell’esercito americano, Shamsud-Din Jabbar, ha travolto la folla a Bourbon Street con il suo pick-up, uccidendo 14 persone e ferendone almeno 39. Una di queste era il giovane Edward Pettifer, di soli 31 anni, figliastro di Alexandra Pettifer – prima Tiggy Legge-Bourke -, la tata che si è presa cura del Principe William e del Principe Harry dal 1993 al 1999, anche nel difficile periodo segnato dalla morte della madre Diana. Edward era il figlio maggiore di Charles Pettifer, ex ufficiale delle Coldstream Guards, nato dal primo matrimonio con Camilla Wyatt, figlia di un allevatore di cavalli da corsa.

Crescendo i due Principi non hanno più avuto bisogno di una tata, ma la famiglia Pettifer è sempre rimasta profondamente legata ai Windsor nel corso di questi anni. Basti pensare che Tom, fratellastro di Edward, è stato uno dei paggi alle nozze di Kate e William celebrate nel 2011, nonostante non appartenesse alla Royal Family. Ma non solo: Tom, oggi 22enne, è figlioccio del Principe William mentre il fratello Fred, di 23 anni, è figlioccio del Principe Harry.

Secondo quanto riportato dalle maggiori testate britanniche, fonti di Palazzo hanno dichiarato che anche Re Carlo si è detto “profondamente addolorato” per la scomparsa del giovane e si è messo immediatamente in contatto con Tiggy e la sua famiglia, per esprimere loro tutta la sua vicinanza.

Il dolore della famiglia di Edward Pettifer

La famiglia di Edward Pettifer ha rilasciato una dichiarazione in cui ha confermato la morte del ragazzo, ma soprattutto ha espresso tutto il suo dolore: “L’intera famiglia è devastata dalla tragica notizia della morte di Ed a New Orleans. Era un figlio, fratello, nipote e amico meraviglioso per così tante persone. Ci mancherà terribilmente. I nostri pensieri sono con le altre famiglie che hanno perso i loro familiari a causa di questo terribile attacco. Chiediamo di poter piangere la perdita di Ed come famiglia in privato. Grazie”.

L’anno nuovo è iniziato da poco con grande speranza e nel segno della rinascita, ma questo lutto ha interrotto per un momento la gioia di Kate e del marito e di una famiglia che, nel suo piccolo, è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nei loro cuori.