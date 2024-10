Kate Middleton e William blindati, finestre antiproiettile e porte a prova di bomba

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton e William adottano misure di sicurezza a prova di attacchi terroristici. Vivono in una casa blindata fin da quando si sono sposati. Infatti, oltre a proteggersi con una squadra di guardie del corpo, la loro residenza è letteralmente a prova di bomba.

Kate Middleton, livelli di sicurezza antiterroristici

Il livello di sicurezza attorno a Kate Middleton, William e ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis è altissimo. Questo vale sia quando sono impegnati in eventi pubblici e dunque si mostrano alle folle sia quando vivono a casa loro.

Specialmente in questi ultimi mesi, durante i quali Kate si stava curando contro il cancro, la sua casa, l’Adelaide Cottage, era sotto sorveglianza e altamente protetta. Nessuno infatti poteva avvicinarsi e a pochissime persone era accordato l’accesso, esclusi ovviamente i familiari. Non a caso, durante il periodo in cui la Principessa del Galles si è sottoposta a chemioterapia non è trapelata nemmeno una sua foto paparazzata.

Ovviamente, William e Kate godono di una protezione eccezionale, perché non sono semplicemente personaggi pubblici, ma sono i futuri sovrani del Regno Unito. Ovunque hanno abitato, le loro case avevano dei sistemi di sicurezza a prova di attentato.

Kate Middleton, la prima casa a prova di bomba

Persino l’appartamento che condividevano da studenti con altri compagni, nel centro di Londra, in Hope Street, era dotata di accorgimenti straordinari. Will e Kate pagavano 100 sterline a settimana a testa, come i loro due coinquilini, per stare in quella casa che apparentemente era uguale a quella di qualunque altro studente universitario, ma in realtà era protetta da finestre con vetri antiproiettile e con una porta a prova di bomba.

I coinquilini in questione erano Fergus Boyd, che in seguito divenne il padrino del giovane principe George , e l’amica comune Olivia Bleasdale. “Ci siamo trasferiti insieme come amici perché vivevamo insieme, vivevamo anche con un paio di altri, da lì è sbocciato tutto”, ha detto William durante l’intervista ufficiale di fidanzamento della coppia. “Ci siamo visti di più, ci siamo frequentati un po’ di più e abbiamo fatto delle cose”.

Sappiamo come è finita la storia tra William e Kate. Nel 2011 si sono sposati e hanno avuto tre meravigliosi bambini. In questi anni di matrimonio i Principi del Galles hanno vissuto in case differenti, passando dalla campagna sperduta a Kensington Palace a Londra. Oggi la loro residenza principale è l’Adelaide Cottage a Windsor, ma appena possono vanno nel Norfolk, ad Anmer Hall.

In ogni caso, ovunque abitino il livello di guardia nei loro confronti è molto elevato e continuano a vivere in residenze blindatissime.