Kate Middleton, il regalo “terribile” da parte del Principe William a cui non rinuncerà mai

Fonte: IPA Kate Middleton

La ricerca dei regali mette in crisi tutti, anche i reali. Certo, fare shopping natalizio per una Principessa è certamente un compito arduo. Soprattutto per una Principessa alla moda come Kate Middleton. Anche il Principe William ha impiegato un po’ di tempo per abituarsi. Non c’è dubbio che la coppia si sarà scambiata regali perfetti quest’anno durante il loro incontro annuale a Sandringham: ormai i due si conoscono da anni e il loro legame è forte. Ma nei primi giorni del loro corteggiamento, William era molto meno sicuro delle sue capacità di fare regali. A quanto ha raccontato, un errore lasciò perplessa l’attuale moglie, tanto che lei giurò di “non farglielo dimenticare mai”.

Il regalo “terribile” di William a Kate

William ha infatti rivelato l’insolito regalo diede a Kate Middleton i primi tempi della loro frequentazione durante un’apparizione al podcast dell’ex attaccante inglese Peter Crouch su BBC Radio Five Live. In una discussione sui regali, Crouch ha confessato di aver comprato alla moglie modello Abbey Clancy un impermeabile per tre anni consecutivi per il suo compleanno. E allora, empatico, William ha ammesso: “Una volta ho regalato a mia moglie un binocolo – non mi ha mai permesso di dimenticarlo. Questo è avvenuto all’inizio del corteggiamento – penso che abbia sigillato l’accordo – ha scherzato – Non è andata bene. Onestamente, io non ho idea del motivo per cui le ho comprato un paio di binocoli, in quel momento mi sembrava una buona idea.”

È risaputo che nel periodo natalizio i reali preferiscono non prodigarsi a vicenda con regali costosi e ostentati, preferendo invece fare regali scherzosi e spensierati. Dato che discendono da radici germaniche, adottano anche tradizioni come lo scambio di dolcetti alla vigilia di Natale piuttosto che nel grande giorno. Si pensa che la vigilia di Natale, ogni membro della famiglia scenda di sotto nel pomeriggio per disporre i propri regali, aspettando con impazienza le 18:00, quando inizia lo scarto. Prima che lo scambio abbia inizio, i regali di ogni singola persona vengono accumulati in specifiche posizioni prima di essere aperti.

Per decenni, lo scarto è stato sempre supervisionato dal defunto Principe Filippo, che dava il via libera a qualcuno che strappasse i regali. Alcuni dei regali più memorabili scambiati nel corso degli anni includono un cappello da bagno donato alla defunta Regina da suo nipote, il Principe Harry, con la scritta: “Non è una st***za la vita”. Nel frattempo, Kate ha fatto una battuta spiritosa a suo cognato Harry un Natale quando gli ha consegnato un “kit per far crescere la tua fidanzata” – dopo che aveva fatto notizia con una serie di storie d’amore di alto profilo.

Il Natale, momento importante per la famiglia reale

Questa stagione festiva ha probabilmente un significato speciale per la famiglia che si riunisce dopo quello che è stato un anno molto difficile. Re Carlo III è ancora in cura per il cancro, mentre la Principessa Kate ha annunciato a settembre di aver terminato la chemioterapia preventiva. Sempre Kate Middleton, proprio alla tradizionale messa di Natale, ha condiviso alcune toccanti parole sul proprio cancro.

In una toccante lettera indirizzata agli ospiti del suo annuale concerto di Natale, Kate ha scritto: “Il Natale è uno dei miei periodi preferiti dell’anno. È un momento di celebrazione e gioia, ma ci dà anche l’opportunità di rallentare e riflettere sulle cose più profonde che ci uniscono tutti.

“È quando ci fermiamo e ci allontaniamo dalle pressioni della vita quotidiana che troviamo lo spazio per vivere la nostra vita con un cuore aperto, con amore, gentilezza e perdono – tanto di ciò che rappresenta lo spirito natalizio. Il Natale La storia ci incoraggia a considerare le esperienze e i sentimenti degli altri. Riflette anche le nostre vulnerabilità e ci ricorda l’importanza di dare e ricevere empatia, nonché quanto abbiamo bisogno l’uno dell’altro nonostante le nostre differenze”.