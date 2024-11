Fonte: IPA Kate Middleton e il Principe William

Tutto il mondo ha assistito al cambio look del Principe William. Nonostante la capigliatura di certo non più folta come un tempo, anzi, l’erede al trono ha conservato il proprio fascino. Da anni però, probabilmente, necessitava di un tocco in più per cambiare le cose.

Qualcuno ipotizzava una totale rasatura ma certi suggerimenti online sono stati del tutto inascoltati. Di colpo, invece, abbiamo potuto ammirarlo con una barba rada ma curata, che ha incorniciato diversamente il suo viso, aggiungendo una dose di carattere e fascino. Ma come ha reagito Kate Middleton a tutto questo?

Il nuovo look di William

Tutto lascia pensare che William stesse pensando da tempo a un look rivisto. A bloccarlo, però, era il protocollo reale, neanche a dirlo. Tutto è cambiato a marzo 2024, quando Re Carlo ha autorizzato i militari della British Army che volessero a portare la barba.

Ciò a patto che vengano rispettati dei requisiti di decoro e ordine. Il primogenito ha rapidamente testato la reazione pubblica, mostrandosi in un video di congratulazioni per il gruppo britannico alle Olimpiadi, lo scorso 11 agosto.

Pochi secondi per un plebiscito più che positivo nel mondo digitale. A ciò è seguito il primo impegno pubblico, ma soprattutto un vero e proprio tesoro di commenti eccellenti. Generalmente la sensazione, al di là del giudizio estetico sull’uomo, è che in questo nuovo corso la monarchia possa mostrarsi meno impettita e più vicina ai sudditi.

La reazione di Kate e Charlotte

L’unica persona in grado di far cambiare idea a William in merito alla sua nuova barba è sua moglie Kate Middleton. In famiglia sappiamo che il look ha inizialmente sconvolto sua figlia Charlotte. Durante il viaggio in Sudafrica, infatti, la piccola sarebbe scoppiata in lacrime. Lo ha spiegato il diretto interessato, sottolineando come la Principessa facesse fatica quasi a riconoscere il papà.

“A Charlotte non è piaciuta la prima volta. Ha versato fiumi di lacrime e così ho dovuto raderla. Poi l’ho fatta ricrescere. L’ho convinta del fatto che sarebbe andato tutto bene”.

Al pubblico interessa però scoprire soprattutto il parere di Kate. Del resto le notizie in merito alla vita privata della coppia intrattiene i fan della Corona in tutto il mondo. Gli esperti reali si sono espressi in merito, con il The Sun che ha scomodato anche una persona capace di leggere le labbra.

Durante il Remembrance Sunday, sul balcone del Cenotafio, Kate avrebbe risposto alla curiosità di Sophie Wessex. Il “lip reader” Nicola Hicking si è così espresso: “Trovo la barba piuttosto eccitante”. C’è però un problema interpretativo in merito. Un’altra esperta, Kayleigh Harris, ritiene infatti che il termine usato non fosse “rousing”, bensì “rounded”, con riferimento al fatto che la barba non sia ben uniforme.