Kate Middleton, nessuna crisi con William: “Sono innamorati come due adolescenti”

Secondo alcuni esperti, Kate Middleton e suo marito William sarebbero ancora uniti ed innamorati come non mai

Fonte: IPA Kate Middleton

Nonostante le periodiche voci di crisi, Kate Middleton e il Principe William sarebbero ancora una coppia estremamente affiatata. Se in pubblico difficilmente si lasciano andare ad effusioni e dimostrazioni di affetto, i due Reali, secondo gli esperti, sarebbero “innamorati come due adolescenti“.

Kate Middleton e William, ancora innamorati come due adolescenti

Kate Middleton e William fanno coppia da molti anni, ma la loro relazione non sembra risentire dello scorrere del tempo. Ne è certa Roya Nikkhah, esperta di Reali per il Sunday Times ed ideatrice del podcast The Royals with Roya and Kate. “Si piacciono ancora molto. Quando si vedono negli eventi pubblici è evidente che siano ancora innamorati come due adolescenti. Si cercano sempre. Di recente, quando erano a Southport insieme, era tutto molto chiaro: lei era vulnerabile, e lui la sosteneva. Si sostengono a vicenda” ha spiegato la giornalista.

Fonte: Getty Images

“Quando sei una figura pubblica così importante, è difficile tenere la tua vita privata tale perché sei sempre sotto gli occhi di tutti. Ma se si guarda il video in cui Kate annuncia di aver terminato la chemioterapia, emerge il loro lato più umano. William ha ritardato quanto più ha potuto i suoi impegni reali per questo motivo. Lui e Catherine hanno sempre dato segnali della propria armonia e vicinanza, pur proteggendola pubblicamente così bene” ha ribadito Nikkhah,

Dello stesso parere, è un altro esperto reale, Richard Fitzwilliams: “Come futuri Re e Regina, loro hanno una famiglia bellissima che è al centro delle loro vite. Il recente filmato in cui Catherine ci ha detto che aveva sconfitto il cancro, mostra momenti di grande intimità tra di loro. La famiglia reale non è nota per le pubbliche dimostrazioni di affetto, ma il loro linguaggio del corpo era chiaro. La malattia di Kate li ha avvicinati ancora di più”.

La storia d’amore di William e Kate

Il Principe e la Principessa del Galles si incontrarono nel 2001 alla St. Andrews University, sposandosi nel 2011. Kate e William, futuri eredi al trono d’Inghilterra, sono anche genitori dei principini George e Louis e della principessa Charlotte. Sempre impeccabili e ligi al dovere, hanno affrontato un anno molto difficile a causa della malattia di Catherine e delle precarie condizioni di salute di Re Carlo: per stare vicino a sua moglie, William ha deciso di posticipare anche alcuni dei suoi impegni ufficiali.

Lo scorso settembre, la 42enne ha annunciato di aver sconfitto il cancro in un filmato accanto al marito e ai loro bambini, descrivendo gli ultimi nove mesi della sua vita come un momento particolarmente difficile: “Sono sollevata. Questo momento ha dato modo a me e William di riflettere ed essere grati per le cose semplici ma importanti nella vita, che molte volte diamo per scontate. Semplicemente amare ed essere amati”.

Un messaggio toccante, che assume ancor più valore alla luce della posizione ricoperta dalla Middleton: per un giorno, Kate ha accantonato i panni di futura Regina indossando quelli di donna, mamma e moglie che ha trovato proprio nell’amore della famiglia il coraggio necessario ad andare avanti.