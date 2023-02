Kate Middleton, il giaccone sportivo di 12 anni fa che tutte vogliamo

Fonte: IPA Letizia di Spagna Regina del risparmio: Kate e Charlene spendono più di lei

La Principessa del riciclo è tornata: se negli ultimi mesi, da quando è salita di titolo, Kate Middleton ci ha abituati solo a look nuovi di zecca (e costosissimi, dopo anni di Zara e H&M), per presentare il suo nuovo progetto sociale ha scelto un giaccone sportivo che ha indossato, per la prima volta, ben dodici anni fa. Che la Principessa del Galles abbia deciso di dare ascolto alle (tante) polemiche sul suo conto e la Famiglia Reale inglese, additata come spendacciona e irrispettosa in un periodo di grande crisi per i britannici? Può essere, ormai ogni passo dei Windsor sembra studiato, per mantenere il delicato equilibrio di cui è protagonista la Corona.

Kate Middleton pesca dall’armadio un giaccone di 12 anni fa

Era l’ormai lontano 2011 quando Kate Middleton, all’epoca da poco Duchessa di Cambridge, indossava un giaccone sportivo firmato L.K.Bennett, costato circa 800 sterline. Aveva subito fatto tendenza, molto country e comodo, ma pur sempre perfetto, specie indosso a lei, e ancora oggi tutte lo vogliono. Lo aveva indossato in varie occasioni, per lo più private, anche l’anno successivo, e poi era stato riposto nell’armadio.

Sino a ieri quando, per la presentazione del suo nuovo progetto sulla sanità mentale, la Principessa del Galles lo ha indossato nuovamente, ancora come nuovo dopo ben dodici anni. Non ci stupisce, a lungo era stata etichettata come perfetta risparmiatrice e amante del riciclo, battuta solo da Letizia di Spagna.

Fonte: IPA

Eppure, negli ultimi mesi, sembrava essersi data alla pazza gioia per le spese d’abbigliamento, al secondo posto dei reali d’Europa più spendaccioni in fatto di look (dopo Charlene di Monaco), il che aveva attirato tante polemiche. Così come lo ha fatto il progetto presentato con il dj radiofonico Roman Kemp, che parla di cure per bambini e giovani, senza mai fare riferimenti ai costi esosi per le famiglie.

Kate sotto attacco: la giacca è la sua risposta?

Come si può continuare a parlare di cure mediche e psicologiche per i più giovani e i più fragili senza mai fare riferimento a quanto costano nel paese? Questa è una delle critiche che ha travolto Shaping Us, il nuovo progetto benefico e sociale lanciato da Kate Middleton, che tratta proprio questi temi.

Così come Re Carlo sempre sotto attacco (specie per i costi della sua cerimonia d’incoronazione), anche la Principessa negli ultimi giorni è stata fischiata, e la sua iniziativa attaccata aspramente sui social. Gli inglesi stanno vivendo una delle crisi economiche più profonde degli ultimi decenni, e sono stanchi delle chiacchiere e delle spese dei Royals.

Fonte: IPA

La risposta di Kate Middleton? Dopo essere stata proclamata tra le Principesse più spendaccione d’Europa, ha deciso di riprovare la carta del riciclo, indossando, appunto, il famoso giaccone di dodici anni fa. Bisogna darle credito ricordando che lo aveva fatto spesso in passato, in tempi non sospetti, e questo è un punto in suo favore.

Ma la scelta di questa giacca, proprio per l’intervista su Shaping Us, sembra avere un tempismo decisamente sospetto. Questo, però, non deve assolutamente svalutare il messaggio importante lanciato da Kate, la salute mentale dei più giovani deve diventare una priorità, e una giacca non deve distarci da ciò che ci sta dicendo la moglie del Principe William.