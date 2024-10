Alberto di Monaco, l’incontro con sua figlia Jazmin e il ricordo di sua madre Grace Kelly

Fonte: Getty Images Alberto di Monaco e la figlia Jazmin Grace

Il Principe Alberto di Monaco, da sempre dedito a mantenere vivo il ricordo della madre, la Principessa Grace Kelly, ha partecipato al gala per il 40° anniversario dei Princess Grace Awards a New York. La celebrazione, tenutasi al The Pierre Hotel il 23 ottobre 2024, ha avuto un significato speciale per lui, che ha portato con sé la figlia Jazmin Grace Grimaldi, nata dalla sua relazione con Tamara Rotolo. Il ricordo della Principessa Grace, famosa per la sua carriera di attrice di successo prima di divenire Principessa di Monaco, si è concretizzato nei suoi ideali di supporto alle arti e agli artisti emergenti, un’eredità che Alberto prosegue con passione attraverso la Princess Grace Foundation-USA.

Alberto di Monaco ricorda Grace Kelly

La Fondazione, creata nel 1982 dal Principe Ranieri III dopo la tragica scomparsa della moglie in un incidente automobilistico, nasce con l’obiettivo di onorare Grace Kelly e il suo impegno per le giovani promesse artistiche. La Principessa aveva infatti sostenuto segretamente diversi talenti emergenti nel teatro, nel cinema e nella danza, offrendo non solo sostegno economico ma anche guida e incoraggiamento. Nel 1984, due anni dopo la sua fondazione, vennero istituiti i Princess Grace Awards per formalizzare e proseguire questa missione, diventando presto un riconoscimento prestigioso per molti artisti promettenti.

Durante il gala di quest’anno, il Principe Alberto ha ricordato l’orgoglio che sua madre avrebbe provato nel vedere l’impatto duraturo di questa fondazione che, negli ultimi quattro decenni, ha distribuito oltre 19 milioni di dollari a più di 900 talenti emergenti. A People, Alberto ha raccontato che Grace sarebbe stata commossa dall’effetto rivoluzionario della fondazione sulle vite dei giovani artisti. “Penso che sarebbe incredibilmente orgogliosa ed emozionata di vedere come la sua eredità sia stata portata avanti e come la fondazione abbia toccato così profondamente la vita degli artisti”, ha affermato.

Il 40° anniversario ha visto la presenza di numerosi ex vincitori del Princess Grace Award che hanno ottenuto grandi successi nelle loro carriere, come premi Pulitzer, Emmy e Oscar. Tra gli ospiti di rilievo, anche Michael Douglas, a cui è stato conferito il Prince Rainier III Award in riconoscimento del suo impegno benefico per le arti. Douglas ha espresso grande stima per la Principessa Grace, ricordandola come una figura luminosa e ispiratrice e definendo Alberto “un amico incredibilmente meraviglioso”. Ricevere il premio ha rappresentato per lui un gesto di grande umiltà, legandolo idealmente alla missione della fondazione di sostenere la crescita dei talenti artistici.

L’incontro di Alberto con la figlia Jazmin

La presenza di Jazmin, che ha posato con suo padre sul red carpet, ha certamente fatto correre il pensiero alla connessione della famiglia con Grace Kelly e la sua storia, rafforzando l’immagine del Principe Alberto come un padre e un figlio dedito a onorare le tradizioni familiari. Jazmine, che ha vissuto l’evento accanto al padre, rappresenta simbolicamente una nuova generazione della famiglia Grimaldi che si avvicina al mondo delle arti e si ispira alla nonna.

Il Principe Alberto ha anche ricordato l’amore che la madre aveva per New York, città dove iniziò la sua carriera e dove tornava sempre con grande entusiasmo. Ha rivelato che Grace adorava l’energia della città e amava passeggiare per Central Park, una tradizione che anche lui ha seguito con piacere durante questo viaggio. La scelta di New York come sede per celebrare i 40 anni della fondazione è stata dunque ricca di significato: un omaggio al luogo che ha visto Grace Kelly nascere artisticamente.

Guardando al futuro, il Principe Alberto è determinato a proseguire la missione della fondazione. Il riconoscimento e il supporto dei giovani talenti sono al centro della sua visione che la fondazione incarna e porterà avanti con dedizione. Il coinvolgimento e la gratitudine dei beneficiari testimoniano l’impatto positivo della Princess Grace Foundation-USA, e il Principe è fiducioso che l’organizzazione continuerà a crescere e a influenzare il mondo dell’arte e della cultura per le generazioni a venire.