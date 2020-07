Arriveranno persone che ti porteranno verso il basso: tu stanne alla larga

editato in: da

Se c’è una cosa per cui dovremmo combattere, sempre e comunque nella vita, questa è la nostra felicità. Certo, non sempre sarà facile perché ci saranno venti ostili, muri e ostacoli sulla strada, ma soprattutto ci saranno persone pronte a svuotarci e a prosciugarci della nostra energia vitale, essenziale per consentirci di raggiungere i nostri obiettivi.

Queste persone, a volte, entrano nella nostra vita con fare disinvolto, insinuandosi nella nostra mente fino ad influenzarla in maniera negativa. Li chiamano vampiri energetici, psichici o emotivi e il loro obiettivo è quello di immettersi lungo la strada che ci separa dalla felicità.

Intendiamoci, quelli che noi chiamiamo vampiri energetici non hanno nulla a che vedere con le forze sovrannaturali e spaventose che appartengono ai protagonisti dei film dell’orrore, anche se, fanno paura allo stesso modo.

Tutte siamo destinate ad incontrare queste persone tossiche e nocive, che entrano nella nostra vita per rubare linfa ed energia vitale, per prosciugare tutte le forze che albergano dentro di noi. Alcune non sono neanche consapevoli di quanta negatività portano nella vita degli altri, semplicemente perché quel fare pessimistico e distruttivo è l’unico che conoscono. Altri invece sembrano vivere assolutamente per quello, per minacciare la salute e il benessere degli altri.

Di vampiri tossici il mondo ne è pieno, essi vivono seguendo atteggiamenti dannosi e cinici che inevitabilmente riversano nei nostri confronti o in quelli di chiunque incontreranno lungo la via.

Le persone tossiche le troviamo sul lavoro, nelle relazioni sentimentali e non mancano neanche in famiglia. Persone che per carattere o per vissuti personali assumono atteggiamenti dannosi persino le persone con le quali hanno un legame di sangue. E in questi casi, l’unica cosa da fare è allontanarsi e lasciare andare questi individui.

Quando per un motivo o per un altro, infatti, ci troviamo circondate da atteggiamenti che ci soffocano, che ci intristiscono o peggio, oscurano i nostri sorrisi, forse dovremmo prendere in considerazione il fatto che stiamo investendo il nostro tempo e le nostre energie con qualcuno che non ci fa bene.

Spesso è dura ammettere di avere a che fare con dei vampiri energetici, soprattutto quando a essi siamo legate in maniera affettiva. Tuttavia, per essere davvero felici nella vita, dobbiamo saper tagliare i rami sacchi e circondarci solo di persone positive e vitali in grado di alimentare l’energia che abbiamo, e non di consumarla.