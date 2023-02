Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Test: Vai d'accordo con il tuo aspetto?

L’aspetto è importante per la considerazione di noi stesse ma anche per l’approccio con gli altri, poiché parla di noi. Il modo in cui appariamo comunica non solo la consapevolezza di sé, ma anche il nostro pensiero, il nostro stile, il modo di aderire o meno a canoni estetici largamente condivisi. Eppure è difficile che si vada d’accordo con il proprio aspetto. Capita a tutte di piacersi un giorno e quello dopo di trovarsi terribili. Dipende da tanti fattori, come lo stato d’animo, il livello di autostima (spesso altalenante) e la sensibilità verso input sociali che ci parlano di fisici perfetti, capelli splendidi, outfit super-cool.

Ci vuole amore per se stesse

Per sentirci meglio dovremmo decidere di far pace col nostro aspetto, accettarci, volerci bene e impegnarci per essere la versione migliore di noi stesse, a livello di immagine (se è questo che vogliamo) ma anche e soprattutto come persone, perchè l’unica cosa con cui andare davvero d’accordo è la voglia di essere felici.

Ok, ma da dove si comincia? Proprio dalla riflessione su quanto andiamo più o meno d’accordo col nostro aspetto. E tu, hai un buon feeling con il modo in cui appari o sei spesso super-critica con la tua immagine? Gioca con il test e scopri se apprezzi davvero la tua figura oppure se siete nemiche giurate ma non temere… potrete trovare l’armonia!