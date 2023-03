Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Sei più donna o più bambina?

“Non fare la bambina!”: prima o poi ce lo siamo sentito dire tutte, se abbiamo assunto un atteggiamento un po’ immaturo, oppure se siamo spaventate esageratamente, o ci siamo messe a piangere per una situazione critica che non sapevamo come affrontare. Sono reazioni infantili, ma possono capitare a chiunque, perché crescere non è così facile come sembra e avare sempre delle risposte appropriate e “mature” non è automatico.

Siamo sempre in trasformazione

La bambina che è in noi deve cedere il posto all’adulta, è vero, ma talvolta ci sentiamo così inadeguate, preoccupate e sole che tendiamo a reagire proprio come delle bimbe che non hanno ancora tutti gli strumenti adatti a fronteggiare il mondo. C’è chi però ha compiuto un percorso lineare verso la propria dimensione adulta e c’è anche chi tende ad ascoltare la sua spinta emotiva e istintiva, privilegiandola su quella razionale. Non dobbiamo però considerare negativamente questa parte “piccola”, perché è legata alla continua trasformazione, all’apprendimento, alla crescita, indipendentemente dall’età anagrafica.

Modi di relazionarsi con il mondo

C’è dunque chi si sente più donna e chi invece è ancora un po’ bambina: sono due modi di rapportarsi al divenire della vita e ai suoi eventi. Però ci piace sia l’adulta risolta e risoluta, sia la donna che ogni tanto è incline ad atteggiamenti puerili. Sono tutti modi di rappresentarsi nel mondo. E ci piace anche la persona che riesce ad equilibrare i due modi di essere, donna e bambina. Ricordiamoci che “non è mai troppo tardi per farsi un’infanzia felice”: è una frase dello scrittore americano Tim Robbins e veicola il suggerimento a non essere troppo intransigenti con sé stesse ma a concederci quell’indulgenza che tanto conforta la bimba che c’è in noi.

E tu sei più donna o più bambina? Oppure sei in equilibrio tra i due modi di essere? Gioca con il test e divertiti a scoprire in quale di questi mondi vivi in prevalenza.