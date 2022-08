Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123rf Test: Qual è il social perfetto per te?

Vivere senza social? Non riusciamo nemmeno a immaginarlo. Fanno parte della nostra vita, giorno e notte. Ci fanno ridere, pensare, stupire, incuriosire. Ci informano e ci intrigano. Dentro il grande mondo dei social c’è il nostro piccolo mondo che si apre agli altri non solo per comunicare ma anche per stabilire relazioni, condividere informazioni e proporre contenuti. E tra i segreti del gaming, le buffe avventure, le challenge o i beauty tip, i social sono il territorio perfetto per i temi a cui teniamo maggiormente come ad esempio l’ambiente, la guerra, il sessismo, i diritti umani, il revenge porn, le patologie di cui è importante parlare, la body positivity.

Se Tiktok è il preferito dalle Generazione Z e Alpha, tutte abbiamo un social che ci si addice di più, per modalità di approccio, condivisione e risorse comunicative, come possono essere Instagram o Youtube. Così come una giacca o un abito ci calzano alla perfezione, anche un social piuttosto che un altro ha un “fitting” ideale per la nostra personalità e per ciò che vogliamo esprimere attraverso i contenuti.

E tu sai qual è il social ideale per te? Per scoprirlo gioca con il test che ti svela quale ti valorizza meglio ed esalta le tue qualità.