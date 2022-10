Fonte: 123RF Test: Lui ti dice sempre la verità?

Ci sono alcuni pilastri irrinunciabili che sono alla base di un amore perfetto, come il rispetto, la passione, l’intesa, l’impegno, la condivisione. E poi c’è la sincerità, ovvero la “caratteristica di chi dice il vero”, come spiega il dizionario. A parole sembra facile, ma non è così naturale e semplice accettare e dichiarare sempre la verità. Anche all’interno di una coppia, il ”diciamoci tutto” non è sempre così scontato. Eppure la sincerità è la condizione imprescindibile per la fiducia, altro elemento fondamentale della relazione tra due persone. Se un partner non è leale, come ci si può fidare e affidarsi a lui?

Quindi, al di là del sentimento che vi lega, dovresti notare i particolari che ti suggeriscono di alzare il livello di attenzione sul suo comportamento. Un ragazzo che non ti svela tutto di sé, non ti fa sapere con chi esce, ti tiene fuori dalla cerchia dei suoi amici e dalla sua famiglia, è affettuoso con te solo quando c’è in vista un sex match, forse non è del tutto trasparente con te e ti fa conoscere solo una parte della sua verità. Se hai dei dubbi, dovresti parlare con lui per fare chiarezza sul vostro rapporto. Nel frattempo… gioca con il test che ti svela quanto il tuo “lui” sia come un libro aperto per te oppure ti nasconda più di un segreto camuffato da mezze verità o intere bugie!