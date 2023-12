Test: Cosa ti porterà questo Natale?

Tempo di pacchetti sotto l’albero, di doni fatti con il cuore, di “pensierini” che dicono tanto. Ma in questo via-vai di regali, tu cosa riceverai? Gioca con il test e scopri quale specialissima “strenna” ha in serbo per te il buon vecchio Santa Claus: ne sarai sorpresa!

Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

A Natale tutti ci scambiamo dei regali, ma da dove arriva questa consuetudine? Lo scambio dei doni ha origini antichissime: 700 anni prima della nascita di Gesù, il re sabino Tito Tazio decise di chiedere in dono ai suoi sudditi, a capodanno, un rametto d’alloro o di ulivo colto nel bosco sacro della dea Strenia (da cui la parola “strenna”), divinità simbolo del nuovo anno, di benessere e di fortuna. Questa abitudine fu proseguita da Romani, che ogni primo gennaio si scambiavano ramoscelli consacrati come augurio di prosperità e di abbondanza, e la proseguirono nei Saturnali, che si celebravano dal 17 al 23 dicembre. Caratterizzati da banchetti sontuosi (tipo i pranzi di Natale odierni), erano l’occasione per scambiarsi doni e rovesciare l’ordine sociale: gli schiavi potevano considerarsi liberi per qualche giorno e venivano invitati a partecipare ai ricchi pasti dei loro padroni. Un bel regalo per chi faceva una vita misera e sottomessa!

Un regalo per tutti

Insomma, l’usanza di farsi dei regali risale alla notte dei tempi. Forse per questo quasi nessuno riesce a sottrarsi a questo imperativo delle feste che, tutto sommato, se da un lato ci sembra un obbligo sociale inutile, dall’altro ci diverte e ci sprona alla creatività. E infatti, già dalla fine di novembre, siamo in fibrillazione per organizzare la lista dei regali, scrollare siti di e-commerce per trovare qualcosa di originale, programmare gli incontri dei giorni delle feste, acquistare qualcosa di scintillante da indossare. Che lo si voglia o no, Natale è una specie di ciclone che ci travolge, ma anche un periodo in cui tutto sembra più speciale e bello. E, oltre a preparare i regalini per amici e familiari, fantastichiamo su quello che vorremmo ricevere.

I doni di cui abbiamo bisogno

Spesso, per evitare regali sbagliati, diamo indicazioni su ciò che ci occorre o ci piace, ma lo possiamo fare solo con chi conosciamo bene, perché alcuni potrebbero prendere questa richiesta come una scortesia. Comunque, la sola idea che qualcuno abbia pensato a noi per un pensierino di Natale dovrebbe bastarci per essere riconoscenti, anche se il regalo ci fa… orrore. Ma questo periodo così magico e suggestivo può portarci anche qualcosa che non si compra, non si scarta, non si tocca. Sono beni immateriali, fatti di sentimenti, opportunità, occasioni di gioia. E sono le cose di cui abbiamo davvero bisogno. Se vuoi scoprire quali saranno i tuoi, gioca con il test che ti svela quale regalo speciale ha in serbo per te questo Natale: ne sarai sorpresa!