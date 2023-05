Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Come sarà la tua estate?

L’estate non è solo la stagione più calda e luminosa. L’estate è uno stato della mente. È il periodo dell’anno in cui ci si può sentire più leggere, più carine, più disponibili alle conoscenze. Ma anche più stanche e nervose, sopraffatte dalla mole di studio o di lavoro, stufe del caldo e delle zanzare. È la stagione degli estremi: passiamo dalle serate folli con gli amici a ballare e a divertirci alle giornate in cui ci va solo di restare in casa con l’aria condizionata accesa e il gatto sul letto. Possiamo avere meno fame oppure sentirci affamate come lupi; allegre e piene di voglia di fare o pigre, spossate e irritabili.

Tra esami, ferie e flirt

L’estate è il periodo dell’ansia degli esami di maturità e delle sessioni estive per le universitarie, ma anche delle agognate ferie per chi lavora e della vacanza spensierata per chi ancora studia. È la stagione dei flirt estivi, degli amori romantici, delle passioni roventi. E delle canzoni-tormentone, che rimangono in testa al primo ascolto a giugno e se ne vanno a ottobre. Ma è anche il momento dei viaggi che, indipendentemente dalla destinazione, possono farci scoprire realtà diverse, modi di pensare inaspettati, panorami inimmaginabili.

Più libertà per tutte

L’estate, insomma, è una specie di piccola rivoluzione che scombussola la routine, elettrizza gli animi, enfatizza emozioni e stati d’animo. Però meno male che c’è: è l’occasione per sentirsi più libere e svincolate da obblighi e convenzioni. E tu, sai già come sarà la tua estate? Per scoprire in che direzione andranno i tuoi tre mesi più caldi e imprevedibili dell’anno, gioca con il test che ti svela cos’ha in serbo per te la bella stagione e come la passerai.