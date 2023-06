Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Che rapporto hai con lo shopping?

Lo shopping è l’arte di andare a zonzo per negozi in cerca di qualcosa da acquistare che a) ci occorre assolutamente, b) è troppo carino, c) dobbiamo comprare perché è il must di stagione (come i sandali slinky di questa estate: non possiamo non averli!). Fare acquisti è un piacere in prevalenza femminile e infatti, se ci si porta dietro il partner, di solito rimane fuori dal negozio in attesa, a giocare col cellulare. Esiste però anche la versione “esperto di moda”: svolazzando da un espositore all’altro, il fidanzato stylist raccoglie capi che, per lui, dobbiamo per forza provare, in base a principi estetici tutti suoi. Un po’ cringe!

Combatte ansia e stress

Molto meglio godersi lo shopping con un paio di amiche, condividendo commenti e risate dentro i camerini, mentre ci si prova jeans skinny (“Maledetti, non mi entrano!”) e abiti tempestati di brillantini (“Sono pronta per il red carpet!”). Anche se poi alla fine si compra solo una t-shirt, il divertimento è assicurato. E il relax anche: studi scientifici hanno dimostrato che fare shopping fa sentire felici, ha effetti benefici sull’umore, riduce tristezza e malinconia, aiuta a combattere ansia e stress.

Ma occhio al budget!

Però non si dovrebbe mai sforare il budget che ci si è imposto: spendere troppo ci fa stare male non solo psicologicamente (“Mi sento una stupida per aver speso così tanto!”) ma anche a livello finanziario (“E ora come arrivo a fine mese?”). Per evitare che i clienti fuggano dagli acquisti sentendosi colpevoli, in tutti i centri commerciali ci sono le catene di negozi low cost che vendono abbigliamento, accessori e make up a prezzi molto convenienti: lo scopo è offrire a chi compra un piacere immediato, senza sensi di colpa. E indurli a comprare di nuovo.

Forme da controllare

Ci sono purtroppo, anche forme patologiche di dipendenza come lo shopping compulsivo, tipico di chi acquista di continuo cose che non servono, spende di più di quello che può permettersi, sente un bisogno irresistibile di fare acquisti. In questo caso, è necessario rivolgersi subito a uno psicoterapeuta per risolvere al meglio questa forma di sofferenza.

Ognuna ha il suo shopping

Noi qui però parliamo di shopping ragionevole e coscienzioso, anche se a molte di noi – facendo acquisti online o nei negozi fisici – talvolta capita di essere un po’ troppo spendaccione. Altre, invece, sono delle risparmiatrici integerrime e riescono a comprare (beate loro) solo ciò che appare nella loro shopping list, compilata in precedenza. Ci sono poi anche le consumatrici consapevoli, equilibrate e misurate, che non eccedono mai (o quasi) negli acquisti. L’attitudine a fare spese, quindi, ci svela anche qualcosa della nostra personalità ma pure qual è la nostra relazione con il denaro.

E tu, che rapporto hai con lo shopping? Gioca con il test che ti svela che tipo di “shopping girl” sei e anche come ti relazioni con il denaro!