I miei si separano e sono grandi: allora è vero che l’amore non esiste

I cosiddetti "divorzi grigi", ovvero tra over 50 che stanno insieme da anni, sono in aumento. Ma una figlia 17enne non ci sta e l'addio dei suoi la convince che l'amore sia troppo fragile per durare

Mia madre e mio padre si separano. Sono grandi, cinquantenni. Io ero convinta che fossero la coppia perfetta: insieme dal liceo, hanno avuto due figli (io di 17 anni e mio fratello di 21) e hanno affrontato insieme gioie e problemi. Molte mie amiche hanno i genitori separati ma io no, i miei erano la prova che l’amore vero esiste e resiste. Non avevo capito niente. L’amore è fragile e comunque finisce. È così ogni volta, lo sarà anche per me.

Il caso della nostra amica non è poi così raro. In tutto il mondo, dall’Italia agli Stati Uniti, dall’Australia all’India, sono in aumento i “divorzi grigi”, ovvero le separazioni di persone over 50, ma anche over 60 e oltre. Quindi con figli già piuttosto grandi.

Lasciarsi da senior: cosa succede

La decisione di lasciarsi viene presa definitivamente dopo anni di crescente sofferenza coniugale, che di solito viene messa in secondo piano perché ci sono i figli da accudire e la famiglia da preservare.

La presenza di una nuova relazione, la consapevolezza del tempo che passa, il fatto di sentirsi meno vincolati dai bisogni dei figli, la voglia di ricominciare a sentirsi liberi, la riscoperta del diritto alla felicità, sono tra i fattori che portano due persone adulte alla separazione.

Per le donne è più difficile

Le motivazioni dei divorzi grigi sono tante e comprensibili. Non è una decisione facile, perché si tratta di ricostruirsi la vita in modo del tutto diverso. Per le donne poi è più complicato, tanto che uno studio ha dimostrato che dopo il divorzio grigio si verifica un aumento del consumo di antidepressivi da parte delle ex mogli: le donne hanno una maggiore difficoltà a riprendersi emotivamente e psicologicamente dalla fine di una relazione in età avanzata rispetto agli uomini.

Come affrontare la delusione

Queste informazioni, però, se da un lato possono chiarire alla nostra amica, e a chiunque si trovi in una situazione simile alla sua, i meccanismi che portano gli over 50 alla decisione di lasciarsi, dall’altra non forniscono le indicazioni adatte a lenire la sua delusione o a rispondere al suo dubbio: ma allora l’amore è così fragile che è destinato a finire?

Accettare che l’amore cambi

No, non è così. L’amore è forte e invincibile finché è percepito come tale da entrambi gli elementi della coppia, finché c’è progettualità, comunanza di intenti, voglia di condividere le esperienze, coscienza rispetto alle responsabilità assunte, capacità di vivere insieme per tanti anni e trovarsi ancora desiderabili, divertenti, affidabili.

L’amore è comunque un sentimento che si trasforma con il passare del tempo, cambiando aspetto ed esigenze: talvolta ha bisogno di libertà, altre volte guarda altrove.

con il passare del tempo, cambiando aspetto ed esigenze: talvolta ha bisogno di libertà, altre volte guarda altrove. L’amore soffre se deve convivere con la mancanza di rispetto, l’aggressività, l’egoismo, le bugie, il disinteresse, il tradimento.

Solo accettando la natura mutevole dell’amore possiamo capire quanto sia irreale credere che sia eterno, immobile, sempre uguale a sé stesso. È comprensibile che vedere i propri genitori lasciarsi è un dolore che suscita rabbia, delusione, senso di abbandono, smarrimento. Ma proprio da questo momento così critico si possono trarre delle opportunità.

Se si alza la barriera emotiva

La fiaba romantica dell’amore per sempre è, appunto, tale. L’amore, inteso come promessa e patto tra due persone, può durare tutta la vita, sì, ma può anche avere una fine, com’è nella natura di tutte le cose. Al di là delle ragioni per cui possa succedere, la cosa che fa più male – a una persona giovane ancora in cerca della sua strada e identità – è che accada nella propria famiglia.

Questo, accanto alla routine di vita che cambia, rischia di minare la speranza e fiducia che una ragazza deve nutrire in questo sentimento, spingendola ad alzare una barriera emotiva per proteggersi da quello che teme possa essere un dolore inevitabile.

Considerare i genitori prima di tutto come persone forse può aiutare a inquadrare la situazione da un punto di vista più equilibrato. Se sono statti insieme per così tanto tempo, vuol dire che hanno costruito qualcosa di importante. Che non sono solo i figli, ma anche i ricordi felici, i momenti sereni, le belle sorprese, i Natali e i compleanni, le vacanze, le emozioni per gli esami e le gioie per i successi.

Ciò che l’amore ha costruito

Tutto questo è un prezioso patrimonio che va salvato nel cuore perché è proprio l’evidenza di quell’amore che ha avvolto e protetto la famiglia, durante gli anni vissuti tra sacrifici e difficoltà, allegria e risate. Poi però ci sono stati anche momenti feroci, giorni terribili, liti furibonde e silenzi affilati.

Tenere in mente solo quello che ci da calore e ci fa sorridere, mettendo via ciò che ci ha fatto male, è il sistema per riconoscere la grandezza dell’amore e affrontare con consapevolezza lo sgomento per la separazione dei genitori – i quali, se hanno deciso, avranno dei motivi più che validi per farlo e non torneranno indietro. Ma nemmeno cambieranno il loro sentimento verso i figli.

Un sentimento importante e reale

L’amore vero esiste: la nostra amica lo ha testimoniato in prima persona e se ne renderà conto quando la forza di questo sentimento spazzerà via le sue incertezze. La separazione dei suoi genitori l’aiuta a comprendere che, per quanto il dolore della perdita sia profondo, questo non significa che l’amore non sia reale. Forse non durerà per sempre o cambierà con il tempo, ma questo non lo rende meno importante.

Un piccolo aiuto dalla figlia

Ora, però, per quanto possa essere grande lo smarrimento, può cominciare a superarlo con una idea semplice. Deve smettere, per un attimo, di pensare alla propria delusione per provare a chiedere ai genitori come stanno, offrendo loro sostegno. È un buon primo passo per cominciare a costruire con loro una nuova relazione alla luce della loro scelta, di sicuro ragionatissima.