Ho 21 anni e da sei mesi lavoro in un negozio di arredamento dove ho conosciuto una collega che mi ha aiutato tanto agli inizi, quando dovevo ambientarmi. Lei ha due anni più di me e qui la stimano tutti. È sempre disponibile e gentile. Siamo diventate molto amiche e ci vediamo anche fuori dal lavoro, per un aperitivo o una passeggiata in centro. Però da un po’ ho notato che lei mi guarda con uno sguardo diverso, più intenso. Mi sfiora un braccio o una gamba, mi tocca i capelli, mi dice che sono carina, mi fa piccoli regali. Non sarà che le piaccio? Come mi comporto?

Fonte: 123RF Forse piaccio alla mia migliore amica: che fare?

Amore e amicizia si somigliano. Se siamo amiche di una persona non solo la ammiriamo ma ne siamo gelose, la abbracciamo, andiamo a dormire da lei per chiacchierare e condividere sogni e speranze. Ma l’amore è un sentimento che si muove, guarda le cose da prospettive inaspettate, segue il filo imperscrutabile del desiderio e abbatte confini e tabù. E quella che sembrava una forte amicizia si scopre essere amore. Succede tra uomini e donne e può accadere anche tra persone dello stesso sesso.

Dubbi che vanno chiariti

Come ci si può comportare, allora, con una ragazza molto amica che si relaziona con noi come se quello che prova fosse amore? Evitiamo di assumere un atteggiamento “spaventato”: non succederà niente se noi non lo vogliamo e chi rischia di più, in realtà, è lei perché si sta esponendo a una possibile sofferenza. E poi, accidenti, è la nostra amica carissima, quella pronta ad aiutarci e a farci ridere se ci vede tristi. Cerchiamo quindi di dissipare le incertezze e fare chiarezza su quello che può rimanere un solido legame di amicizia, ma può anche dissolversi di fronte al cambiamento di punti di vista reciproci.

I segnali che lei ci manda

Dunque l’amica ci guarda con occhi dolci? Ci abbraccia? Ci accarezza? Si mostra molto gelosa delle altre nostre amicizie? Insiste per uscire con noi da sole o passare la notte insieme? Qualche input ce lo sta dando, ma il fraintendimento è sempre dietro l’angolo. Una cosa che non dovremmo mai fare è chiedere a conoscenze in comune se sappiano qualcosa sul suo orientamento sessuale. Non sarebbe corretto nei confronti di chi (prima del dubbio) ritenevamo fosse una delle nostre best friend. Quindi acqua in bocca e teniamoci la perplessità per noi. Perché c’è una sola persona che può fare luce sui nostri sospetti, ovvero l’amica che pare proprio innamorata di noi.

Dobbiamo parlare

Se ci teniamo a lei come persona, come amica, come parte della nostra storia personale, dovremo quindi deciderci a parlarle, perché i malintesi possano chiarirsi. Ma ci occorre il modo, l’occasione e il posto giusti.

L’occasione: Una semplice uscita delle solite.

Una semplice uscita delle solite. La location: Un locale tranquillo dove poter parlare con riservatezza e senza fretta (un bistrò con saletta interna, per esempio).

Un locale tranquillo dove poter parlare con riservatezza e senza fretta (un bistrò con saletta interna, per esempio). Il modo: Iniziamo parlando di cose di tutti i giorni, sottolineando in maniera soft che ci teniamo alla sua amicizia. Non mostriamoci né preoccupate né imbarazzate.

Iniziamo parlando di cose di tutti i giorni, sottolineando in maniera soft che ci teniamo alla sua amicizia. Non mostriamoci né preoccupate né imbarazzate. Cosa dire: Senza fare allusioni velate né accuse dirette, proviamo a dirle che abbiamo l’impressione che il nostro rapporto stia cambiando: “Forse per te è qualcosa in più di un’amicizia. Mi sembra quasi amore. Penso che sia importante parlarne”.

Senza fare allusioni velate né accuse dirette, proviamo a dirle che abbiamo l’impressione che il nostro rapporto stia cambiando: “Forse per te è qualcosa in più di un’amicizia. Mi sembra quasi amore. Penso che sia importante parlarne”. Le ipotesi possibili: Lei potrebbe ammettere l’attrazione per noi, ma potrebbe anche negarla. Nel primo caso, sta a noi spiegarle – con onestà e rispetto – che non potremo mai ricambiarla perché i nostri sentimenti sono diversi dai suoi, anche se la consideriamo sempre la nostra best friend. Nella seconda eventualità, non insistiamo e ammettiamo il fraintendimento, ma se il suo comportamento continua ad andare in una direzione che non ci trova d’accordo, proviamo a diradare gli incontri o a suggerirle di conoscere altre persone.

I sentimenti sono di chi li prova

Non è facile continuare ad essere amiche di chi si è innamorat* di te, sia maschio che femmina. La lontananza potrebbe essere un buon espediente per chiarirsi le idee. Ma io ogni caso, non sentiamoci responsabili dei sentimenti della nostra amica: non abbiamo fatto nulla intenzionalmente per suscitare il suo amore. In una tale situazione, potrebbe esserci delusione e dolore per entrambi: lei potrebbe sentirsi ferita nel suo sentimento che non può realizzarsi, noi perché rischiamo di perdere una grande amica. Cerchiamo quindi di parlare con lei in maniera trasparente e sincera, in modo da non lasciare zone d’ombra. Far finta di niente, glissare sui dubbi o inventarsi scuse serve solo a rovinare quella che era una grande amicizia facendola spegnere senza nemmeno dirsi “ciao”.