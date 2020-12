Elogio alle persone semplici, quelle che brillano senza mettere in ombra gli altri

editato in: da

Che fine ha fatto la semplicità? Sembriamo tutti messi su un palcoscenico, e ci sentiamo tutti in dovere di dare spettacolo.

(Charles Bukowski)

Viva le persone semplici, quelle spontanee e autentiche, quelle che si mostrano per ciò che sono senza fronzoli e orpelli, senza menzogne. Sono quelle le persone di cui dovremmo circondarci nella vita, le stesse che non hanno paura di sgridarci se sbagliamo, ma che non sanno mentire, mai. Quelle che riescono a gioire con la stessa autenticità che appartiene ai bambini anche per un avvenimento felice che non le riguarda in prima persona. Perché le persone semplici, se ti amano, lo fanno con tutto il cuore.

Con loro non abbiamo bisogno di indossare gli abiti griffati, di mantenere il make up perfetto, di utilizzare i filtri, reali e virtuali, tanto cari alla società moderna. Perché le persone semplici ci fanno sentire a nostro agio, anche con i capelli spettinati, anche con quelle occhiaie ben visibili che testimoniano le notti insonni e la stanchezza.

A loro interessa sapere come stiamo, cosa ci tiene sveglie la notte, vogliono sapere se siamo felici e se abbiamo smesso di inseguire i nostri sogni, perché a quel punto si arrabbierebbero e farebbero di tutto per aiutarci e supportarci, per far tornare sul nostro volto un sorriso.

Perché è questo, in fondo, quello che conta davvero per queste persone: un sorriso vero e sincero, uno sguardo autentico che non sa mentire, un rapporto unico e raro che si snoda tra gli ostacoli e gli imprevisti della vita e che resta puro, mentre tutto il mondo, intorno, si affanna a mentire alla ricerca della perfezione.

E invece le persone semplici amano le imperfezioni, e fanno di queste un vero e proprio cavallo di battaglia. Sono le stesse che si entusiasmano per un semplice caffè, o persino nell’andare a fare la spesa al supermercato insieme, perché a loro davvero non interessano i ristoranti sfarzosi o i luoghi più belli, quello che davvero conta è la compagnia.

La verità è che le persone semplici hanno una luce dentro, così pura e così forte, che tocca direttamente la nostra anima e la illumina di riflesso. Ecco perché dovremmo tutti circondarci di persone così.