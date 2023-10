Affrontare la gravidanza isterica nel cane: cause, sintomi e prevenzione

Amante sin da bambina degli animali, a 16 anni decido di diventare veterinaria. Mi trasferirò a studiare in Spagna, specializzandomi in medicina felina.

Fonte: 123RF

La gravidanza isterica del cane, conosciuta in ambito medico come pseudociesi, è un fenomeno largamente diffuso. Secondo le statistiche veterinarie, infatti, circa il 60% delle cagnoline non sterilizzate va incontro a questa condizione, manifestando tutti i sintomi tipici della gravidanza, nonostante l’assenza di una gestazione reale.

Se pensi che la tua piccola stia affrontando una gravidanza isterica, seguici in questo articolo, scoprirai tutto quello che c’è da sapere e come superare nel migliore dei modi questo periodo complicato.

Cosa si intende con gravidanza isterica

Il punto di partenza fondamentale, quando si parla di gravidanza isterica nel cane, è che questa condizione non deve essere considerata una malattia. Infatti, anche se possono manifestarsi segnali come addome gonfio, variazioni nel temperamento, ingrossamento delle ghiandole mammarie e secrezione di latte, la pseudociesi non rientra nella categoria delle patologie.

Tuttavia, è bene considerare che una finta gestazione può comunque generare nella cagnolina un considerevole stress e problemi fisiologici, poiché sia il suo corpo che la sua mente sono convinti dell’arrivo imminente dei cuccioli.

Cause della finta gravidanza

Le cause della pseudociesi nel cane sono legate a una serie di fattori di origine sia fisiologica che ormonale. Infatti, durante il ciclo estrale delle nostre amiche a quattro zampe, i livelli di alcune sostanze – come la prolattina e gli estrogeni – possono variare in modo importante. Tali fluttuazioni riescono a ingannare il loro corpo, facendole credere di essere in gravidanza e scatenando, dunque, una serie di cambiamenti fisici e comportamentali propri della gestazione.

In particolare, l’ipofisi – ghiandola endocrina situata nel cervello – gioca un ruolo chiave nel rilascio della prolattina che stimola la crescita delle ghiandole mammarie e la produzione di latte. Quando i livelli di tale ormone aumentano, nella fase post-ovulatoria, può avviarsi una gravidanza isterica.

Altri fattori che possono contribuire alla pseudociesi includono la genetica, la sensibilità individuale agli ormoni e l’esperienza riproduttiva passata. Le cagnoline che hanno già vissuto gravidanze reali o pseudociesi, infatti, possono essere più suscettibili a manifestare questa condizione.

Inoltre, l’assenza di accoppiamento durante il ciclo estrale può favorire ancor di più l’insorgenza di una falsa gravidanza.

Gravidanza isterica come eredità dei lupi

La gravidanza isterica rappresenta una traccia evolutiva proveniente degli antenati dei cani, i lupi. Generalmente, infatti, solo la lupa alfa del branco può dare alla luce una cucciolata. Mentre le altre femmine, spesso, manifestano gravidanze isteriche in seguito al calore.

Dato che la lupa alfa affronta le sfide più impegnative – come la caccia, la difesa del territorio e la protezione degli altri membri del gruppo – è più esposta a rischi rispetto alle compagne. La pseudociesi offre, dunque, alle altre femmine l’opportunità di allattare i cuccioli in caso di necessità, preservando la coesione del branco stesso.

I sintomi da monitorare

Riconoscere prontamente la gravidanza isterica può risultare sfidante, soprattutto quando la piccola non è costantemente sotto il tuo controllo diretto e non puoi determinare con certezza l’eventualità di un accoppiamento.

I sintomi spesso sono identici a quelli di una gravidanza vera e propria e si manifestano uno o due mesi dopo il calore, protraendosi per diverse settimane. Pertanto, in caso di dubbi, è essenziale agire tempestivamente per limitare i disagi che la tua cagnolina sta affrontando.

I segnali predominanti della pseudociesi includono nausea, vomito, inappetenza o incremento dell’appetito, variazioni dell’umore, tendenza a “fare il nido” raccogliendo coperte, calzini e tessuti, attaccamento eccessivo a un peluche, un giocattolo o un cuscino che vengono investiti di un ruolo simile a quello di un cucciolo e, infine, generale stato di letargia.

Poiché, come abbiamo detto, questi sintomi sono identici a quelli di una gravidanza reale, è cruciale escludere con certezza la possibilità che la tua piccola amica sia stata a contatto con cani maschi.

Come avviene la diagnosi

In caso la tua cagnolina manifesti una gravidanza isterica, il primo passo da compiere è fissare un appuntamento con il veterinario di fiducia, il quale eseguirà esami di laboratorio, tra cui analisi del sangue e delle urine.

Tuttavia, poiché la pseudociesi è un fenomeno ormonale, è probabile che questi test restituiscano dei falsi positivi. La procedura più accurata che il veterinario possa adottare, per confermare l’assenza di una gravidanza reale, è dunque l’ecografia addominale.

Bisogna considerare che uno degli obiettivi primari di questi esami è escludere che il cane possa soffrire di piometra, una patologia grave che richiede tempestive cure ed è caratterizzata dall’accumulo di pus all’interno dell’utero.

Come si cura la gravidanza isterica nel cane?

Sebbene non costituisca una vera e propria patologia, è essenziale affrontare tempestivamente il problema della gravidanza isterica nell’interesse dell’animale e della sua salute, considerando le possibili conseguenze che essa può scatenare.

La pseudociesi, generalmente, si risolve da sola entro 2-3 settimane. Durante questo periodo, mantenere l’animale impegnato e distratto tramite attività e frequenti uscite è di grande aiuto. L’impiego di giochi che stimolino la mente del cane, infatti, può rivelarsi ampiamente benefico.

Nel trattamento di questa particolare condizione, assumono una grande importanza l’alimentazione e l’attività fisica: mantenere una dieta equilibrata e assicurare alla piccola un regolare esercizio fisico può aiutare a ridurre i sintomi.

Inoltre, in alcuni casi, il veterinario potrebbe prescrivere farmaci per alleviare le manifestazioni più invalidanti, come la produzione di latte. Se il cane presenta segni di fastidio, infatti, potrebbe iniziare a leccarsi le mammelle. Tale comportamento risulta spesso problematico e deve essere fermamente evitato, persino con l’uso di un collare elisabettiano. Il leccamento, infatti, non solo amplifica la produzione di latte, ma può diventare così compulsivo da causare irritazioni cutanee e un’infiammazione nota come mastite.

Tieni presente che è importante consultare sempre un veterinario per qualsiasi preoccupazione riguardante la salute del tuo cane. Ogni situazione è unica e il medico curante sarà in grado di consigliarti il trattamento migliore in base alle circostanze specifiche della tua piccola.

Consigli per la prevenzione

Prevenire e gestire le gravidanze isteriche è una parte cruciale della cura del tuo cane. Una delle opzioni più efficaci e raccomandate per evitare questa condizione è la sterilizzazione. Questo procedimento chirurgico non solo offre benefici concreti per la salute del tuo amico a quattro zampe, ma contribuisce anche a ridurre le complicazioni e il disagio associati alle ripetute pseudociesi.

La sterilizzazione è un processo che riguarda la rimozione delle ovaie nelle femmine e ha un impatto diretto sui livelli ormonali del cane. La riduzione degli estrogeni, infatti, gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione della pseudociesi.

Come abbiamo visto poco sopra, le false gravidanze derivano spesso da cambiamenti ormonali che si verificano nel corso del ciclo di calore di una cagnolina non sterilizzata. Durante questo periodo, il corpo della piccola si prepara a una potenziale gravidanza. Tuttavia, se l’accoppiamento non avviene, l’organismo può rispondere in modo anomalo, manifestando comunque i sintomi tipici della gestazione.

La sterilizzazione interrompe questo ciclo, eliminando così la possibilità di gravidanze reali o false.

È importante sottolineare che tale operazione non solo previene la pseudociesi, ma offre anche benefici significativi per la salute generale del tuo cane: riduce il rischio di tumori alle mammelle, previene alcune malattie uterine e contribuisce al controllo del comportamento sessuale indesiderato.

Consultare il veterinario è fondamentale, per discutere dei tempi e delle opzioni di sterilizzazione più adatti. L’età, la razza e lo stato di salute del tuo animale domestico influenzeranno le decisioni riguardanti l’intervento chirurgico.

Quel che è certo è che prendersi cura della salute riproduttiva della tua cagnolina attraverso la sterilizzazione è un passo significativo verso una vita felice e sana per lei e per tutta la vostra famiglia.

La gravidanza isterica può ripresentarsi?

Se la tua piccola amica ha già sperimentato una gravidanza isterica in passato, purtroppo questa esperienza non la mette al riparo da una ricaduta. Infatti, non è affatto garantito che non ne avrà un’altra in futuro. Oltretutto, la predisposizione a questa condizione può essere ricercata in diversi fattori, come l’equilibrio ormonale individuale, la genetica o le condizioni ambientali.

Dunque, se la tua piccola è già andata incontro a questo problema in passato, potrebbe essere ancora più importante prendere precauzioni preventive, consultando sempre un veterinario per determinare la migliore strategia in base alle sue esigenze individuali.

In definitiva, la gravidanza isterica nel cane è una condizione che richiede attenzione e comprensione. Sebbene non costituisca una malattia, può causare disagio e stress sia per l’animale che per il proprietario.

Riconoscere tempestivamente i sintomi e consultare un professionista sono passaggi cruciali per garantire il benessere del tuo amico a quattro zampe. Infatti, la diagnosi accurata attraverso esami e procedure mediche aiuta a escludere la presenza di altre patologie e a confermare la pseudociesi.

Ricorda che la gestione della gravidanza isterica può coinvolgere un mix di attività fisiche, stimolazione mentale e, in alcuni casi, farmaci sotto supervisione veterinaria. Tuttavia, la sterilizzazione emerge come l’opzione preventiva più efficace e sicura, non solo per evitare la pseudociesi, ma anche per migliorare la salute generale del tuo animale domestico, preservandolo da innumerevoli patologie ben più gravi.