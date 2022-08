Al mare con il cane: i consigli utili e le regioni pet-friendly

Fonte: iStock Photos

Sole, mare e…amici a quattro zampe! Le vacanze sono l’occasione perfetta per partire insieme al proprio cane e condividere momenti indimenticabili fra tramonti da sogno e corse in spiaggia.

Le vacanze con il pet ormai sono semplicissime da organizzare e da vivere al meglio. Ce lo ricorda Spiagge.it in occasione della Giornata Mondiale del Cane che si celebra il 26 agosto. Sulla piattaforma che consente di prenotare ombrelloni in oltre mille stabilimenti, sono oltre il 25% i lidi che permettono l’accesso ai cani e offrono numerosi servizi aggiuntivi per gli animali domestici.

Le regioni pet-friendly per una vacanza con il cane

Ma quali sono le regioni più pet friendly? La regina indiscussa resta l’Emilia Romagna dove troviamo il 30% degli stabilimenti italiani che sono prenotabili su Spiagge.it. Lidi splendidi che accolgono gli amici a quattro zampe, fornendo servizi essenziali come ciotole, vaporizzatori e fontanelle. In classifica troviamo poi il Lazio e la Toscana, seguite da Puglia, Campania, Liguria, Calabria, Abruzzo, Sicilia e Marche.

In particolare risultano interessanti i servizi aggiuntivi offerti per il benessere e l’intrattenimento dei pet in Emilia-Romagna. Troviamo, ad esempio, aree relax per il gioco, piscine in cui divertirsi e nuotare, servizi di dog sitting, controlli sanitari e un’ottima assistenza veterinaria, ma anche consulenze educative e percorsi per l’approccio all’acqua.

In vacanza con il cane: i consigli utili

Ma come affrontare le ferie d’agosto con il nostro cane? I consigli, utilissimi, di Spiagge.it per una vacanza no stress con fido.

Ricordati l’acqua

In spiaggia restare idratati è fondamentale. Una regola che vale non solo per gli umani ma anche per i cani. Porta con te sempre una ciotola e acqua fresca. In questo modo potrai dissetare sempre il tuo pet, ma anche assicurarti che non beva l’acqua salata del mare.

Non dimenticare l’asciugamano

Quando prepari la borsa per la tua giornata in spiaggia ricordati un asciugamano anche per il cane. In questo modo potrai proteggere le zampe dalle alte temperature della sabbia e aiutare fido ad affrontare le ore più calde della giornata, immergendo l’asciugamano nell’acqua fresca e passandolo sul suo corpo.

Scegli i percorsi pedonali

Se le persone indossano ciabatte e infradito, le zampe del cane sono purtroppo a contatto diretto con il terreno. Per questo è importantissimo proteggerle dal calore eccessivo. Se abbandoni la spiaggia all’ora di pranzo ricordati di passare nei percorsi pedonali per evitare ustioni.

Fai attenzione quando è in acqua

Quando il tuo cane è in acqua non perderlo mai di vista. Fai attenzione alle correnti, che potrebbero metterlo in difficoltà, soprattutto se il tuo pet è di piccola taglia. Se il mare è particolarmente mosso oppure ci sono correnti forti evita del tutto il bagno.

Usa la crema solare

Anche fido ha bisogno della crema solare, soprattutto se ha un pelo sottile e chiaro. Scegli una buona crema studiata appositamente per i pet (ce ne sono molte in commercio) e applicala sulle aree che sono esposte alla luce diretta come orecchie, addome oppure pieghe cutanee.

Divertitevi insieme

Fare attenzione in spiaggia è importante ma tu e il tuo cane dovete prima di tutto divertirvi! Molti stabilimenti, ad esempio, mettono a disposizione dei padroni aree relax in cui giocare, piscine e punti in cui rinfrescarsi. Perfette pure le consulenze per l’educazione del pet e i percorsi mobility per migliorare l’intesa fra cane e padrone.

Contenuto offerto da Spiagge.it