Scomparsa nel nulla a 20 anni. Lei è Kimberly Bonvissuto, giovanissima di Busto Arsizio, e della quale si sono perse le tracce dal 20 novembre 2023. A cercarla è la sua mamma, che si è disperatamente rivolta alla popolazione e al pubblico televisivo di Canale5, cui hanno fatto seguito gli appelli di parenti e amici che sperano in un epilogo felice per lei, soprattutto alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno scosso l’Italia intera.

Chi è Kimberly Bonvissuto

20 anni, quasi come Giulia Cecchettin scomparsa da Vigonovo e poi ritrovata senza vita nei pressi del lago di Barcis, e con lo sguardo rivolto al futuro. Sembra infatti che Kimberly Bonvissuto, prima di non fare ritorno a casa, si stesse impegnando per cercare lavoro. Quel pomeriggio, invece, sarebbe uscita per incontrare un ragazzo all’insaputa della sua famiglia e di sua madre Graziana Tuccio, che per prima ha lanciato l’appello perché sua figlia sia presto ritrovata.

Di lei si sa pochissimo, se non quello che indossava nel momento in cui ha lasciato la sua casa e che è riconoscibile per la lunga chioma rossa che vediamo anche nelle tante foto diffuse sui social. È alta 1,55 e indossava scarpe nere, oltre a un giubbotto di una nota marca e una tuta grigia, proprio come riferisce sua madre su Facebook.

Ospite di Pomeriggio Cinque, la mamma Graziana Tuccio ha spiegato che sua figlia non era solita uscire spesso con gli amici e di non avere una compagnia fissa da vedere spesso. Ha inoltre specificato che non era fidanzata da tempo e che, dal momento in cui si sono perse le sue tracce, il suo cellulare risulta spento.

Il giallo dell’appuntamento tenuto nascosto

Secondo quanto riporta La Stampa, sembra che Kimberly Bonvissuto dovesse incontrarsi con un ragazzo ma che avesse tenuto nascosto di dover uscire con lui. Per copertura, avrebbe poi coinvolto sua cugina con la quale aveva detto di dover uscire a cena. Tra le due, però, non ci sarebbe stato alcun incontro e nemmeno una telefonata. La popolazione è già stata coinvolta nelle ricerche e sono già in tantissimi ad aver condiviso la sua foto, chiedendo di avvertire le forze dell’ordine o chiamare la madre, di cui è stato pubblicato il numero telefonico.

Pare che le due ragazze avessero concordato di tornare a casa allo stesso orario, circa per le 22, per non destare sospetti nelle loro famiglie. Solo dopo, sua cugina avrebbe rivelato del loro piano, specificando comunque di non conoscere l’identità di questa persona. Sentita da Myrta Merlino per l’ennesimo appello fuori dai social, sua madre ha dichiarato: “È uscita di casa alle 16.10, poi l’ho sentita di nuovo un’oretta dopo. Mi ha detto che sarebbe andata a cena fuori con la cugina, e che sarebbe tornata verso le 22. Di solito sta sempre con me a casa, non esce quasi mai. Non ha grandi amici o comitive con cui uscire, da tempo non è fidanzata. Ha solo questa cugina, con cui ogni tanto organizza delle uscite, raramente esce. Il telefonino di Kimberly risulta spento dalle 22 di lunedì sera”.