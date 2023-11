Kimberly Bonvissuto è scomparsa. La giovane 20enne di Busto Arsizio si è allontanata da casa il 20 novembre 2023 e, da quel momento, di lei non si hanno più notizie. A lanciare l‘allarme è stata sua madre che, disperata, chiede la massima condivisione della sua foto perché sua figlia venga presto ritrovata. È quindi inevitabile che il pensiero corra al caso di Giulia Cecchettin, scomparsa e poi assassinata dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, ma si spera che per questa ragazza l’epilogo sia diverso. Intanto, i social si sono mobilitati per facilitare le ricerche e per fare in modo che torni presto a casa dalla sua famiglia.

L’appello della madre di Kimberly Bonvissuto

“Mia figlia si chiama Kimberly, ha 20 anni, è scomparsa lunedì da Busto Arsizio. Aveva una tuta grigia, scarpe nere, un giubbotto Colmar. Per favore: se qualcuno la vede contatti le forze dell’ordine. Il mio numero è 3458534355”, scrive la madre di Kimberly Bonvissuto – Graziana Tuccio – che per prima ha lanciato l’appello al fine di ritrovare sua figlia, allontanatasi da casa per incontrare un ragazzo.

Il suo appello si è diffuso rapidamente sui social e, secondo quanto riporta La Stampa, sembra che la giovane avesse raccontato di avere un appuntamento con sua cugina per cena. Si pensa inoltre che possa essere stata una scusa per uscire e per non rivelare di dover raggiungere un ragazzo. Tra le due non c’è però stato alcun incontro, né una telefonata: da qui il post della madre che ha già iniziato a cercarla disperatamente. Sono infatti passati alcuni giorni e il suo telefono risulta spento.

La possibilità di un allontanamento volontario

Troppo pochi gli elementi per formulare un’ipotesi concreta, anche se è sul tavolo la possibilità che possa trattarsi di un allontanamento volontario. Intanto, le ricerche sono già partite e, oltre all’operato delle forze dell’ordine, ci si appoggia alla collaborazione della popolazione che si è già attivata per ritrovare Kimberly Bonvissuto. Gli appelli sui social si sono moltiplicati e tutti sperano di poterla trovare sana e salva.

Intanto, sua mamma ha fornito qualche dettaglio in più sul giorno della sua scomparsa: “Kimberly è uscita solo con il telefonino e il caricatore, ma non aveva con sé i documenti, né carte di credito né i vestiti”, ha dichiarato al quotidiano La Prealpina, ma non ha fornito altri elementi utili alle ricerche se non il dettaglio degli abiti che indossava l’ultima volta che l’ha vista.

“È uscita di casa alle 16.10, poi l’ho sentita di nuovo un’oretta dopo. Mi ha detto che sarebbe andata a cena fuori con la cugina, e che sarebbe tornata verso le 22 – ha raccontato la mamma a Pomeriggio Cinque da Myrta Merlino – di solito sta sempre con me a casa, non esce quasi mai. Non ha grandi amici o comitive con cui uscire, da tempo non è fidanzata. Ha solo questa cugina, con cui ogni tanto organizza delle uscite, raramente esce. Il telefonino di Kimberly risulta spento dalle 22 di lunedì sera”, ha raccontato, aggiungendo però che avesse con sé il caricabatterie. La cugina è tornata a casa, ma Kimberly non è mai arrivata”.