Scrivete una mail a Babbo Natale. Vi risponderà davvero!

Fonte: 123RF Lettera a Babbo Natale

Questa notizia è per le bambine e i bambini che, a questo punto dell’anno, prendono carta e penna e scrivono una lettera a Babbo Natale. E per chi continua a farlo anche da grande.

C’è una grande novità: per accorciare le distanze con il Polo Nord, per esprimere un desiderio (ma anche più di uno!) e per sognare a occhi aperti (tanto non costa niente)… basta avere una Libero Mail o una Virgilio Mail. Scrivendo a babbo.natale@libero.it tutte le bambine e i bambini d’Italia riceveranno una risposta personalizzata. Sì, proprio da lui in persona.

Basta cliccare qui per avere tutte le informazioni e i dettagli di cui hai bisogno prima di scrivere la mail.

Qualunque sia il loro desiderio, Babbo Natale leggerà le mail – una per una – facendosi aiutare da elfi e renne per rispondere a tutti e regalare cento, mille, un milione di sorrisi.

E se è vero che non bisogna mai smettere di credere ai sogni… anche noi, che siamo stati bambine e bambini qualche anno fa, abbiamo provato a scrivergli. Ci mettiamo in fila e diamo la precedenza ai più piccoli, ovviamente. Ma in fondo in fondo speriamo che risponda anche a noi.