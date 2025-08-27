Anna Danesi, malore in campo per la Capitana della Nazionale di volley: come sta ora

IPA Anna Danesi

Un’Italia che sta facendo sognare, quella che stiamo vedendo ai Mondiali di Volley in Thailandia, ma che ha visto la sua Capitana Anna Danesi lasciare il campo a seguito di un malore che le ha impedito di continuare. La giocatrice, che stava disputando il match contro il Belgio, si è sentita male durante la partita raggiungendo il bordo del campo dov’è crollata qualche minuto dopo, determinando l’intervento dei sanitari.

Come sta Anna Danesi dopo il malore

Pare che il disturbo di Anna Danesi sia stato legato a un attacco tachicardico dovuto a uno shock termico. Niente di grave perché di lieve entità, tanto che la Capitana è potuta tornare vicina alle sue compagne e intervenire con i giornalisti alla fine della partita, spiegando inoltre la natura del suo problema. La competizione è stata inoltre vinta da un’ottima Italia, che ha superato il Belgio per 3-1, ottenendo il primo posto nella fase eliminatoria.

La partita stava procedendo in maniera tranquilla, con l’Italia a dominare il Belgio, e niente faceva presagire che stesse per accadere qualcosa. Tutto è però accaduto in pochi minuti, mandando in tilt il sistema arbitrario che non ha compreso immediatamente le ragioni di una richiesta di cambio così tempestiva. Fortunatamente si è concluso tutto per il meglio e Anna Danesi ora sta bene, come lei stessa ha avuto modo di confermare.

Cos’ha avuto la Capitana Anna Danesi

A spiegare la natura del suo disturbo in campo è stata Federvolley, che in una nota riporta: “In merito alle condizioni di Anna Danesi, uscita dal campo nel corso del quarto set del match Italia-Belgio valido per la terza giornata della Pool B dei Campionati del Mondo in svolgimento in Thailandia, si precisa quanto segue: l’atleta Anna Danesi ha sofferto di un lievissimo episodio di tachicardia dovuto allo shock termico nel corso della partita. L’atleta non ha avuto bisogno di supporto medico e le sue condizioni si sono stabilizzate dopo pochi minuti”. Lei ha invece dichiarato: “Sto bene, è stato un lieve episodio di tachicardia, dovuto forse anche all’escursione termica”.

Le sue condizioni sono apparsa da subito rassicuranti, tanto che è riuscita a sollevarsi dal campo da sola. Non sono stati necessari altri interventi, anche se sono stati condotti tutti gli accertamenti del caso. La Capitana potrebbe essere infatti in campo già dalla prossima partita del torneo, che l’Italia sta disputando con grande tenacia e con tutto il talento lasciato emergere dal coach Julio Velasco.

Dice il loro allenatore: “Pensare di vincere 3-0 tutte le partite è un po’ presuntuoso, così come è impensabile non incontrare alcuna difficoltà. Bisogna essere pronti a reagire, e le ragazze lo hanno fatto nel quarto set, tornando a imporre il proprio gioco dopo un terzo parziale praticamente perfetto del Belgio. Adesso comincia un altro Mondiale: andiamo a Bangkok e ci aspettano potenzialmente quattro partite molto diverse, da dentro o fuori, per arrivare fino in fondo”. Una dichiarazione in linea con quello che Velasco ha sempre dimostrato: le vittorie non sono un punto di arrivo ma un punto di partenza.