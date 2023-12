Lo psichiatra, volto noto dei salotti televisivi, è stato trasportato in ospedale d'urgenza e poi operato. Sarebbe grave

Fonte: IPA Alessandro Meluzzi

Lo psichiatra Alessandro Meluzzi è stato colpito da malore. Il medico, che si trovava nel suo studio di Rimini per ricevere i suoi pazienti, sarebbe stato colpito da ischemia e trasportato immediatamente all’ospedale dov’è stato sottoposto a un delicato intervento durato diverse ore. Le sue condizioni sarebbero gravi. Dalle prime notizie emerse, il dottore si sarebbe sentito male intorno alle 15 del 2 dicembre e portato all’Infermi dal 118, che è accorso sul posto.

Perché Alessandro Meluzzi si è sentito male

Alessandro Meluzzi, psichiatra e volto noto della tv, si è sentito male nel suo studio medico, dove attendeva di ricevere alcuni pazienti. Secondo quanto riportato dalle prime notizie, il dottore sarebbe stato colpito da una grave ischemia cerebrale – causata probabilmente dall’elevata pressione arteriosa – e per il quale è stato sottoposto a una lunga e delicata operazione che sarebbe durata diverse ore. Sarebbe inoltre arrivato all’ospedale Infermi in condizioni disperate.

Valutata la situazione, i medici dell’ospedale di primo accesso hanno ritenuto opportuno trasferirlo al Bufalini di Cesena, dove è stato operato. Il medico si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva in condizioni serie. Non ci sono altre informazioni sul suo stato di salute, apparso subito grave agli occhi dei soccorritori del 118 che l’hanno trasportato subito all’ospedale più vicino. Si attendono ora le 48 ore di prassi per capire quale potrebbe essere il decorso post-operatorio.

Chi è Alessandro Meluzzi

Nasce a Napoli il 9 ottobre 1955 ma trascorre la sua infanzia a Rimini, città natale di sua madre, dove oggi ha il suo studio medico. A questi luoghi è infatti rimasto sempre legato, tanto da scegliere di trasferirsi qui e svolgere la sua attività come psichiatra. È inoltre un personaggio televisivo (è stato più volte ospite dei programmi di Barbara D’Urso, oltre che ai diversi approfondimenti di Rete4 come Quarto Grado, Dritto e Rovescio, Quarta Repubblica e tanti altri), un saggista criminologo e un ex politico. Dopo una prima militanza nel Partito Comunista Italiano e nel Partito Socialista Italiano, viene eletto parlamentare con Forza Italia alla Camera dei Deputati nel 1994 e al Senato nel 1996.

Lascia poi Forza Italia per aderire all’Udr di Cossiga, a Rinnovamento Italiano e alla Federazione dei Verdi. Approda quindi all’Udeur di Clemente Mastella nel 2000 e conclude la sua esperienza da parlamentare nel 2001. Successivamente, viene consacrato diacono della Chiesa cattolica greco-melchita, lasciando il cattolicesimo per entrare nella Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala – Antico Orientale di cui è diventato primate nel 2015 con il nome ecclesiastico patriarcale di Alessandro I.

Una vita ricchissima, nella quale ha incrociato tante persone che oggi gli hanno dedicato un pensiero: “Sono addolorata e preoccupata dalla notizia dell’ischemia che ha colpito il caro amico Prof. Meluzzi. Attendo con ansia notizie sul decorso post operatorio, pregando che superi al meglio questo difficile momento. Forza Alessandro!”, ha scritto Francesca Donato, membro del Parlamento europeo e presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, su X. Sulla sua pagina Facebook è invece comparso un messaggio brevissimo: “Preghiamo uniti”. Le prossime ore saranno quelle decisive per capire cosa potrebbe accadere nei giorni successivi all’operazione.