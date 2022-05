Liu Jo presenta Teen: lo smartwatch dell’estate

L’estate è nell’aria e Liu Jo Luxury, brand extension di gioielli e orologi dell’omonimo marchio di abbigliamento, per l’occasione ha lanciato lo smartwatch Teen. Un orologio smart declinato in versioni inedite e frizzanti, in cui l’attento studio delle caratteristiche tecniche si accompagna a quello di una ricercata palette di colori che vede il quadrante e il cinturino vestirsi di tonalità accese che vanno dal rosa bubble all’arancione passando per l’azzurro cielo ed il verde lime.

Smartwatch Liu Jo Teen: Lo smartwatch dell’estate

Lo smartwatch è un accessorio molto utile e amato dai teenager perché unisce in sé la praticità del classico orologio con le funzionalità di uno smartphone. Leggero e poco ingombrante, infatti, ti permette di monitorare moltissime funzioni utili sia per l’allenamento all’aria aperta o indoor, sia per le funzioni più basiche, quali la ricezione o lettura dei messaggi o per monitorare la tua salute e il benessere, che sono molto a cuore alla generazione dei più giovani.

Lo Smartwatch di Liu Jo Luxury grazie a una palette colori che racchiude tutte i sapori e i colori pop dell’estate, ti permetterà di seguire la tendenza della stagione estiva, arricchendo i tuoi outfit colorati sia per l’allenamento, sia per gli impegni quotidiani restando sempre connessa e informata, perché avere al polso uno smartwatch è come avere uno smartphone sempre in mano ma senza lo stesso ingombro e peso!

Il modello teen della collezione spring/summer 2022 si presenta, infatti, come un perfetto accessorio glam-tech e contemporaneo, curato nei minimi dettagli e con un tocco di energia e brio grazie nuance pop e frizzanti.

Le funzioni smartwatch del modello Teen

Oltre ai colori e al design essenziale e di tendenza però, il modello teen punta anche sulle funzioni e sulle caratteristiche tecniche studiate appositamente per offrire un prodotto oltre che bello esteticamente anche all’avanguardia e al passo con la tecnologia. Per essere sempre aggiornati su quello che ci succede intorno, senza rinunciare allo stile.

Tra le funzioni più interessanti da segnalare, troviamo la possibilità di ricevere notifiche di qualsiasi tipo, come avvisi e promemoria, e quella di monitorare l’attività sportiva, grazie al contapassi o il monitoraggio delle attività eseguite o la propria salute: ritmo sonno veglia, ad esempio, oltre ad altre interessanti funzioni tutte da scoprire; a ciò si aggiunge un alto grado di personalizzazione dello schermo, grazie all’ampia scelta di sfondi disponibili.

E come se questo non bastasse, lo smartwatch in questione consente, attraverso le impostazioni, di scegliere l’immagine da visualizzare sul quadrante dell’orologio, un plus che rende unico questo orologio smart. Del resto personalizzare i propri accessori è un fondamentale per i più giovani che vogliano essere al passo con i trend e sfoggiare accessori ultra tech.

E non finisce qui perché a completare questa speciale capsule colorata ed energica, completamente dedicata ai più giovani, c’è anche una versione coordinata con auricolari bluetooth, disponibile in un’ampia gamma di tonalità frizzanti, per dare vita a un divertente e cangiante mix&match tecnologico. Non ci sono dubbi: sarà un’estate colorata e glam con la capsule collection Liu Jo Teen.