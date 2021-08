Colorati, fai da te e luccicanti: ecco i gioielli (e gioiellini) più trendy da avere subito

editato in: da

Non c’è niente di più sfizioso di un gioiellino nuovo nuovo, oppure fatto a mano e personalizzato, magari matchy matchy con la vostra amica del cuore. Ecco quali scegliere per essere super trendy!

Le perline colorate (magari con il vostro nome sopra)

Chiara Ferragni (ma non solo lei) docet: la tendenza è quella dei braccialettini con le perline coloratissime, da realizzare magari da voi e da personalizzare con il vostro nome, o quello della vostra migliore amica, o del ragazzo del cuore. L’importante è che siamo super colorati, anche fluo, da portare anche in versione collana e da arrotolare al polso in più giri. Con l’abbronzatura estiva saranno super luccicanti e la valorizzeranno tantissimo! Se invece volete avere il ciondolo con perline per il cellulare, cliccate qui!

Gli orecchini ad anello

Jenny De Nucci li ha portati al Giffoni Film Festival, ma li vedrete addosso a tutte: sono gli orecchini ad anellino, piccoli, da portare al lobo. Se volete, potete indossarne anche altri lungo l’orecchio, ma se ne porterete uno solo lo renderete più visibile e diventerà il focus dell’attenzione.

I braccialetti di filo

Non passeranno mai di moda e più ne mettete e più sono belli! Anche questi potete realizzarli da voi e anzi, saranno ancora più d’effetto. Potete crearli con il filo più o meno grosso, a seconda dell’effetto che volete ottenere, se piatto o voluminoso. Infilateci dentro perline, ciondoli, qualunque cosa vi suggerisca la vostra fantasia! Perché non crearne uno in colori complementari a quelli della vostra amica del cuore?

Tanti, sottili e dorati

Che siano anelli, braccialetti o collane, il trend è che siano sottili, dorati e che ne portiate più di uno insieme. Ad esempio sottilissimi anelli a tutte le dita, se avete mani affusolate, oppure tre o quattro catenine di diverse lunghezze, con qualche ciondolo piatto appeso ad un paio di loro se preferite valorizzare il décolleté. Potete anche optare per i braccialetti, ma per me resta una scelta un po’ scontata: preferisco di gran lunga, declinati in questa modalità, anelli e collane.