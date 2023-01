Fonte: IPA 5 trucchi per fotografare il tuo outfit in modo perfetto

In un mondo dove i social sono sempre più importanti e dare un’immagine di sé che sia piacevole lo è altrettanto, sapere come scattarsi una foto che funziona in modo da far vedere al meglio il nostro look più essere utile. Ecco 5 facili trucchetti da copiare!

Come fotografare il tuo outfit: piccola premessa

C’è una cosa che mi sento di dire, da consulente d’immagine, a maggior ragione in un post come questo: le foto su internet sono curate e questi trucchetti ne sono la prova. Non paragonarti quindi alle foto che vedi online, non fare di tutto per assomigliare a quello che vedi sui social. Così come una posa può cambiare nettamente la resa della nostra fisionomia davanti ad un obiettivo, allo stesso modo lo fanno (tristemente) anche i filtri e il photoediting. Internet è curato, non è quasi mai spontaneo o reale. Stampatelo bene in testa: sei perfetta come sei e non è uno scatto che riceve più o meno like a determinare il tuo valore.

Come fotografare il tuo outfit a figura intera

Se devi far vedere come sei vestita dalla testa ai piedi hai due opzioni: un selfie allo specchio o un amica (o amico) che ti aiuti… che può essere anche sostituito da un bel treppiede e dalla funzione timer!

1. Selfie allo specchio

Puoi scegliere di mettere il telefono davanti al viso per creare un’alone di mistero. Il mio suggerimento è quello di metterti in una posizione che valorizzi il capo focus che stai indossando. Piuttosto di una foto piatta e un po’ anonima, puoi metterti di tre quarti e creare degli angoli con il tuo corpo, piegando le braccia e incrociando le gambe, oppure inclinando la testa.

2. Scatto a figura intera

Per quanto riguarda le pose, valgono le stesse idee che leggi sopra. La differenza è che qui ti si vedere anche il viso e che poi utilizzare anche l’altra mano, con cui prima tenevi il telefono. Usala per tenere la borsa, un paio di occhiali, o un altro accessorio. Se sei in esterna, puoi scattare una foto molto Pinterest passeggiando per la strada e sorseggiando un coffee to go. In questo caso, puoi permettere ai tuoi abiti di muoversi, quindi è l’ideale se indossi capi che rendono meglio in movimento, anziché in una posa statica.

Fotografare il tuo outfit: pose non in piedi

Anche da seduta puoi far vedere la caduta e il dettaglio di alcuni capi.

3. Scatto da seduta

Qui ti conviene farti aiutare da un amico (o dall’amico treppiede). Scegli una posizione laterale, ha un’angolatura che permette più movimento rispetto a quella frontale. Non serve per forza accavallare le gambe, ma vale sempre la regola del creare angoli con il tuo corpo.

4. Scatto accovacciata

Questo è uno scatto che riesce bene in modalità selfie e che abbiamo visto e stravisto. È perfetto se vuoi mettere in mostra capi come le calzature perché saranno più vicine allo specchio. Puoi scegliere di far scomparire il viso dietro al telefono o di fare cucù allo specchio.

Fotografare il tuo outfit: qualche altro consiglio utile

Non è importante solo la posa: perché uno scatto riesca bene, anche le luci e l’ambientazione devono essere curate.

5. Scatto ambientato

Quando vedi quelle foto che sembrano così naturali e perfette sui social, sappi che per ognuna che ne viene pubblicata, ce ne sono almeno altre 50 che vengono scartate. Dietro a blogger e influencer spesso ci sono team di truccatori e fotografi che, oltre ad “apparecchiare” per bene il soggetto, studiano al dettaglio la luce e il set perfetto perché l’outfit renda al meglio. Puoi fare molto anche tu con il tuo smartphone, sia chiaro, ma sappi che, come dicevo in apertura dell’articolo, molto di quello che vediamo (praticamente tutto) è estremamente ritoccato e rilavorato: di spontaneo c’è molto poco!

Detto questo, quando scatti la foto del tuoi outfit, fai attenzione alla luce e all’ambientazione: mettiti in una zona della casa o in un ambiente dove non ci siano altri elementi di distrazione o altri colori forti che distolgano l’attenzione da quello che tu vuoi sia il focus. Muoviti anche per catturare la luce giusta, facendo attenzione ad evitare quella più diretta, che causa ombre: meglio la luce soffusa e più attenuata.