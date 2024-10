Dove Cameron senza veli e sensualissima: gli scatti per salutare Parigi (con Damiano)

Fonte: Getty Images Dove Camron, il carosello di foto per salutare Parigi

Dove Cameron ha deciso di chiudere il capitolo della Fashion Week di Parigi col classico carosello di foto su Instagram, scegliendo come prima immagine una sua foto dove appare senza vestiti, quasi a voler sfidare le regole non scritte dell’eleganza francese, e non solo. Il suo post su Instagram, un saluto visivo alla città della luce, non è ovviamente passato inosservato e, anzi, ha subito infiammato i social media.

Si tratta di una mossa studiata a tavolino, dal momento che troviamo, non casualmente, anche un’adv nel carosello. In fondo, cosa c’è di meglio che far parlare di sé con un selfie audace per poi infilare una pubblicità ben confezionata? Una strategia ormai classica, ma che probabilmente continua a funzionare.

Dove Cameron, un selfie da manuale del provocatorio

In questo scatto Dove Cameron è bellissima, quasi marziana. Il primo scatto della sua galleria non poteva che attirare immediatamente l’attenzione. Un selfie allo specchio che ha poco di casuale, dove l’ex star della Disney si mostra senza top, usando i capelli come unico strumento di “copertura”. E non c’è da stupirsi se questo provocatorio “bye Paris” ha fruttato oltre 400.000 like e un fiume di commenti in meno di mezz’ora.

Il messaggio della foto in topless? Probabilmente un invito a guardare oltre la patina dell’apparenza. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto.

Mentre molti si sono soffermati sullo scatto più audace, la galleria di immagini mostra anche altri momenti della sua presenza alla Fashion Week. È chiaro che la star abbia vissuto il suo soggiorno a pieno ritmo, tra sfilate e cene esclusive. Insomma, nulla di non prevedibile.

L’adv, en passant, in mezzo al carosello

Oltre l’apparenza, non poteva mancare, tra le immagini, un richiamo alla sua collaborazione con un noto marchio del lusso francese, Balmain. Un ad invisibile, strategicamente posizionato tra i selfie, un vero tocco da professionista. Dopo aver catturato l’attenzione con un selfie, Dove Cameron inserisce l’advertisement come se fosse un altro momento casuale del suo viaggio. In realtà, è il colpo perfetto: sfruttare il picco di engagement generato dallo scatto osé per dare massima visibilità al brand.

Quando il pubblico è già lì, ecco che il prodotto viene inserito quasi senza far rumore, ma con un effetto potentissimo. Quasi come se la promozione fosse un contorno naturale della sua vita quotidiana. Si tratta di un modo sottile, ma estremamente efficace, di fondere la propria immagine personale con quella commerciale.

E subito dopo, come dicono i francesi, con una certa nonchalance, un secondo scatto allo specchio, questa volta con calze bianche e intimo nero.

Immancabile la foto con Damiano David

Ovviamente, non può mancare la ciliegina sulla torta: l’amore. Mentre i fan si soffermano a dissezionare ogni dettaglio dei look di Dove, è impossibile non notare il capitolo più intimo della sua vita: la relazione con Damiano David. Anche lui fa capolino nel carosello, con una foto che li ritrae complici e inseparabili. Felici, affiatati, sempre innamorati, o almeno questa è l’immagine che ci viene servita su un piatto d’argento.

E così si chiude la settimana della moda di Dove Cameron, con una maschera viso, lasciandoci con uno di quei ricordi che sfuma, uno scatto patinato. Ma alla fine, è proprio questo il gioco dei social, di cui pian piano stiamo imparando a decifrare le dinamiche più sottili.