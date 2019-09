Come vestirsi per sembrare più magre

editato in: da

Moda, i must have delle celebrities

Sia che sia in linea sia che sia sovrappeso, nessuna donna vuole sembrare più grassa di quello che è. Anzi, diciamo la verità, ogni donna quando si veste tenta di accentuare i propri pregi e soprattutto di cammuffare qualche difetto. Ma nonostante le buone intenzioni, talvolta qualcosa sfugge al controllo e si commettono errori madornali.

Bastano poche accortezze per evitare passi falsi. Leggi bene i dieci consigli qui sotto: potrai arrivare a sembrare anche 5 chili in meno.



1. Vestiti con uno o al massimo due colori, evitando i contrasti eccessivi.Un outfit monocromo ti regala una linea più elegante e un naturale effetto dimagrante.

2. Scegli lo scollo a V o a barchetta. Meglio evitare gli scolli a scialle (fanno confusione!) e dolcevita che coprono tutto il collo, con il risultato di farlo sembrare più grosso.

3. Aggiungi, quando puoi, una bella collana che attira lo sguardo sui tuoi occhi (e lo allontana da fianchi e lato B)

4. Ricordati che le scarpe a punta slanciano le gambe. Meglio evitare i cinturini alla caviglia, che fanno sembrare i polpacci più grossi.

5. Tienti stretti i tuoi jeans boot-cut: una scampanatura a fondo gamba bilancia le curve del fondoschiena.

6. Se il girovita è il tuo punto debole, scegli abiti e top stile impero, realizzati con tessuti leggeri e che cadano leggermente sopra la vita. Non infilare le magliette nei pantaloni ed evita di indossare una cintura.

7. Se fondoschiena e gambe sono il tuo punto debole, indossa i colori più chiari sulla parte superiore del corpo e i colori più scuri su quella inferiore.

8. Indossa stivali alti e scuri per ottenere l’effetto di un look più slanciato.

9. Per lo stesso scopo, indossa tacchi dai 5 ai 10 centimetri.

10. Truccati! Se hai un minimo di manualità potresti provare con il contouring, per creare luci e ombre sul viso. In questo video ti spieghiamo come realizzare il contouring.

Inutile dire, poi, che una donna sicura di sé e dal piglio positivo sembra sempre più bella e felice.