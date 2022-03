Arrivano le Birkenstock firmate da Manolo Blahnik

Da oggi c’è un motivo in più per indossare le Birkenstock, arriva infatti la collezione firmata Manolo Blahnik.

La creatività del designer e l’artigianalità dello storico brand tedesco hanno dato vita ad una capsule in chiave comfort chic. Indossate da modelle e attrici, sdoganate da influencer internazionali, le Birkenstock sono entrate con disinvoltura nel guardaroba delle più esigenti fashioniste.

“È un privilegio cementare ulteriormente la nostra relazione con Birkenstock attraverso questa collaborazione, dopo la Personality Campaign P/E 2020 in cui siamo apparsi io e mio zio”, dice Kristina Blahnik.

Già, perché il sodalizio di oggi, parte da una fotografia di Jack Davison in cui Manolo e sua nipote indossano le Birkenstock nella storica boutique di Blahnik in Old Church Street a Londra.

Modelli universali e senza tempo che Blahnik decora, arricchisce e impreziosisce alla sua maniera. La storica fibbia si arricchisce di cristalli, la tomaia diventa in velluto con profili in microfibra. Un capsule vivace e colorata, dalla tomaia in fucsia, in linea con i trend di stagione, o in blu ai portascarpe in tela a pois.

“Nel mio guardaroba ho sempre avuto delle Birkenstock – indosso e amo le mie da molti anni. Sono entusi- asta di questa collaborazione: fondere l’estetica Manolo Blahnik con il comfort quotidiano delle Birkenstock è semplicemente meraviglioso!”, dice Manolo.

La prima release della collaborazione verrà svelata online e in tutte le location retail Manolo Blahnik, oltre che in retailer selezionati nel mondo a partire dal 24 marzo 2022.

“Siamo felicissimi di collaborare con Manolo Blahnik, la cui artigianalità senza paragoni da molto tempo ormai alza il benchmark dell’arte calzaturiera. Si tratta di una collezione unica, che fonde i nostri modelli iconici con lo spirito di Manolo Blahnik, per creare pezzi dall’estetica audace che conduce entrambi i brand ad un nuovo livello.”, dice Oliver Reichert, CEO di BIRKENSTOCK.

Arizona crystal velvet in fucsia e blu

Arizona, il più classico dei modelli Birkestock viene reinterpretato di Manolo Blahnik con una lussuosa tomaia in velluto, profilo francese in microfibra e decoro della iconica fibbia tempestata di cristalli.

Boston crystal velvet in fucsia e blu

Di nuovo la fibbia protagonista per un modello lussuoso e contemporaneo come le Boston Crystal Velvet che si distingue per il profilo francese in morbida pelle tono su tono.

Arizona crystal smooth leather in nero

Una reinterpretazione di grande effetto per l’iconica Birkenstock con il plantare anatomico in sughero e la morbida pelle impreziosita da una decorazione in cristalli, perfetta per accompagnare i nostri outfit in bianco e nero.

Boston crystal smooth leather in nero

Una lussuosa pelle liscia con fibbia decorata per un modello classico che Blahnik reinterpreta in chiave glam.