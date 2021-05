Gender Equality in Finlandia: bambini e bambine a lezione di cucito, insieme

editato in: da

Non esistono stereotipi, diritti e doveri diversificati, non esistono cariche che le donne non possano ricoprire, né cose destinate solo agli uomini. O così dovrebbe essere. La parità di genere è una cosa seria che passe per battaglie, movimenti e proteste che si sono perpetuate nei secoli e che ancora non ha raggiunto pienamente la sua totalità.

Uomini e donne devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri e per arrivare a questo punto è necessario che le nuove generazioni crescano con questa consapevolezza. E lo sa bene la Finlandia che, nelle scuole elementari, ha introdotto dei corsi di economia domestica destinati a bambini e bambine.

Insieme, stanno imparando stirare, a cucire e a piegare le lenzuola, ma anche a fare il bucato a gestire i soldi, affinché lo stereotipo della donna come angelo del focolare sia scardinato per sempre. Affinché alla donna non sia più affidata la responsabilità esclusiva della casa e della famiglia, affinché gli uomini capiscano che hanno gli stessi doveri della controparte femminile, e viceversa gli stessi diritti.

Queste lezioni servono a questo, a insegnare alle future generazioni che non possono esistere distinzioni tra uomini e donne. Che non è più accettabile che ancora oggi, sia radicata la convinzione che devono essere le donne a occuparsi della cucina, delle pulizie e delle lavatrici, solo perché la società patriarcale, neanche troppo tempo fa, ha deciso che doveva essere così.

Ma la Finlandia, che crede nella gender equality, non solo in teoria, ha istituito per i bambini delle scuole elementari queste lezioni di economia domestica con l’obiettivo di creare un equilibrio tra sessi e insegnare ai più piccoli che uomini e donne hanno gli stessi diritti e doveri, ma anche risorse e opportunità.

Se è vero quindi che i genitori hanno uno scopo primario nell’insegnamento dei valori delle future generazioni, è vero altrettanto che la scuola ha la responsabilità di educare i più piccoli affinché siano loro i protagonisti di una rivoluzione all’insegna dell’uguaglianza.

Ma la Finlandia non è l’unica. Nel 2019, infatti, nel collegio di Vigo sono state introdotte lezioni di economia domestica rivolte agli adolescenti per educarli alle pari responsabilità. Speriamo che queste iniziative diventino esemplari e facciano da apripista alle scuole di tutto il mondo.