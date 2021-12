Bambini e tabù: come affrontare tutti gli argomenti

Ci sono argomenti che affrontiamo con estrema difficoltà, alcuni di questi nella società moderna sono ancora trattati alla stregua di tabù, perché è così è sempre stato. È normale, quindi, sentirsi a disagio nell’affrontare tematiche di cui parliamo difficilmente, soprattutto quando gli interlocutori sono i nostri figli.

Quando la curiosità si fa viva durante la loro crescita sappiamo bene che questa si palesa con una serie di domande alle quali dobbiamo fornire una risposta. E questa diventa complicata, per noi, quando gli argomenti affrontano sessualità, malattia o morte, per esempio. Eppure trovare le risposte giuste da fornirgli è essenziale per la loro crescita e per la comprensione del mondo, anche della sua parte peggiore.

Parlare ai bambini di razzismo o di cyberbullismo, di educarli alla sessualità e di fare luce sulle malattie è fondamentale affinché sia loro la conoscenza del mondo che abitano, anche in un età in cui sembra doveroso proteggerli. Purtroppo, però, quando le loro domande si fanno insistenti, troppo spesso ci spaventiamo e non sappiamo come agire, trasformando determinati argomenti in veri e propri tabù.

Lo facciamo perché alla loro età ci hanno insegnato che alcuni discorsi erano solo per grandi. Così abbiamo imparato a stare zitte e il retaggio di quel comportamento è ancora vivido nella nostra società. Altre volte, invece, lo facciamo perché pensiamo che il silenzio possa proteggere i nostri bambini.

Ma non è vero. Loro hanno bisogno di sapere le cose ed è nostro il compito di prendergli la mano e guidarli verso la conoscenza. Non facendolo, invece, si convinceranno di essere soli nell’affrontare determinate cose preservando questo atteggiamento anche da grandi.

Eccolo allora il nostro compito, quello di fornire le risposte anche quando le domande si fanno scomode. In noi, i bambini, vedono dei punti di riferimento affidabili, motivo per il quale dobbiamo insegnargli quello che abbiamo già imparato. Per farlo possiamo lasciarci affidare ai libri, dei veri e propri alleati che, in alcuni casi specifici, affrontano anche i tabù nel modo giusto.

La stessa cosa fanno i film e i cartoni animati, gli stessi che dobbiamo guardare insieme a loro affinché possiamo sciogliere quei dubbi che si sono insinuati nella loro mente. E ancora, possiamo rispondere alle loro domande raccontandogli delle storie con parole chiare e semplici, mostrandogli degli esempi reali e immaginari, per permettergli di immedesimarsi in determinati personaggi e vicende.