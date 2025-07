Cinque buoni motivi (più uno) per portarla con te in vacanza

L’estate addosso, la Riviera nel cuore, la Topolino ai tuoi piedi

Dalla spiaggia alla città, ecco perché la nuova microcar firmata Fiat e Vilebrequin è il perfetto accessorio da collezione per chi ama lo stile, la leggerezza e l’eleganza sostenibile.

Redazione DiLei

C’è chi sceglie il copricostume perfetto, chi un profumo che sa di mare. E poi c’è chi sceglie la Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition. L’hanno creata pensando a un’estate senza fine, a piedi nudi sulla sabbia, con il vento tra i capelli e lo stile sempre al massimo. Una microcar 100% elettrica, firmata da due icone della Riviera — FIAT e Vilebrequin — più che un’auto…un manifesto di libertà e raffinatezza.

Ecco i cinque motivi per cui vorrai metterla subito nella tua wishlist estiva.

1. È una dichiarazione di stile

Non è solo una Topolino. È una Topolino Vilebrequin. E basta lo sguardo per capirlo: livrea bianca e blu come un ombrellone rétro, capote che si piega come un cappello da sole, portapacchi con doccetta integrata per lavare i piedi dalla sabbia. Ovunque la parcheggi, attirerà più sguardi di una maxi bag nuova.

2. È piccola fuori, ma piena di dettagli couture

Dal portachiavi con la tartaruga simbolo di Vilebrequin, al teak sul pavimento ispirato ai motoscafi di lusso, ogni particolare è pensato per chi ama i dettagli che fanno la differenza. Dentro la “Dolcevita Box” c’è l’anima dell’estate: accessori personalizzati, finiture curate, e quella sensazione di avere con sé qualcosa di unico, come un sandalo gioiello fatto su misura.

3. È sostenibile ma senza rinunce

Zero emissioni, sì. Ma anche zero noia. La Topolino Vilebrequin è 100% elettrica, perfetta per muoversi con leggerezza tra il lungomare e il centro città, senza mai sacrificare stile o comfort. Perché la bellezza può cambiare il mondo – e anche il traffico.

4. Ti accompagna ovunque (con stile)

Con un prezzo accessibile (13.490 € o 99 € al mese con leasing), è il mezzo ideale per chi vuole un compagno di viaggio leggero, pratico, e super instagrammabile. Dal bar sulla spiaggia al tramonto fino allo street market del sabato mattina, sarà la tua nuova migliore amica su ruote.

5. È un’edizione limitata… e super desiderata

Solo per Italia e Francia, solo per chi sa riconoscere il valore delle cose belle e ben fatte. Ogni esemplare è rifinito a mano, con una lettera firmata dai CEO di FIAT e Vilebrequin che rende ogni vettura davvero tua. Come una collezione capsule, come un abito da sfilata: se la vuoi, devi muoverti in fretta.

+1. Perché fa venir voglia di sorridere

In un mondo che corre, questa microcar ti invita a rallentare. A goderti il vento, il sole, il rumore del silenzio. A vivere l’estate come merita: con grazia, ironia e un pizzico di vanità. E sì, anche con i piedi scalzi.

In collaborazione con Stellantis